Les lignes de front changent dans le Donbas alors que l'Ukraine monte une contre-offensive

Dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, des missiles ont détruit des infrastructures militaires pendant la nuit et ont été tirés sur la région de Lviv depuis la mer Noire, selon des responsables ukrainiens.

Les forces ukrainiennes ont remporté une série de succès depuis l'invasion de la Russie le 24 février, forçant les commandants russes à abandonner une avancée sur Kiev, puis réalisant des gains rapides dans le nord-est pour les chasser de la deuxième ville la plus importante, Kharkiv.

Depuis la mi-avril, les forces russes ont concentré une grande partie de leur puissance de feu sur le Donbas après avoir échoué à prendre la capitale.

Selon une évaluation des services de renseignement militaire britanniques publiée dimanche, la Russie a perdu environ un tiers de la force de combat terrestre déployée en février. Son offensive sur Donbas a pris "un retard considérable" et il est peu probable qu'elle progresse rapidement au cours des 30 prochains jours, selon l'évaluation.

Samedi soir, l'Ukraine a reçu un coup de pouce moral avec la victoire au concours Eurovision de la chanson, un triomphe considéré comme un signe de la force du soutien populaire à l'Ukraine à travers l'Europe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est félicité de cette victoire, mais a déclaré que la situation à Donbas restait très difficile et que les forces russes tentaient toujours de sauver une sorte de victoire dans une région ravagée par le conflit depuis 2014.

"Elles ne cessent pas leurs efforts", a-t-il déclaré.

L'invasion de Moscou, qu'elle appelle une "opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes, a secoué la sécurité européenne. Kiev et ses alliés occidentaux affirment que l'affirmation de fascisme est un prétexte sans fondement pour une guerre d'agression non provoquée.

LE POINT LE PLUS CHAUD

En maintenant la pression sur Izium et les lignes d'approvisionnement russes, il sera plus difficile pour Moscou d'encercler les troupes ukrainiennes aguerries sur le front oriental dans le Donbas.

Izium est à cheval sur le fleuve Donets, à environ 120 km (75 miles) de Kharkiv sur l'autoroute principale en direction du sud-est.

"Le point le plus chaud reste la direction d'Izium", a déclaré le gouverneur régional Oleh Sinegubov dans des commentaires diffusés sur les médias sociaux.

"Nos forces armées sont passées à une contre-offensive à cet endroit. L'ennemi bat en retraite sur certains fronts et c'est le résultat du caractère de nos forces armées."

Mais les militaires ukrainiens ont reconnu des revers dans une mise à jour dimanche matin : "Malgré les pertes, les forces russes continuent d'avancer dans les zones de Lyman, Sievierodonetsk, Avdiivka et Kurakhiv dans la région élargie de Donbas."

Les deux parties ont revendiqué le succès des frappes militaires dans le Donbas.

L'armée ukrainienne a déclaré qu'il n'y avait aucun répit dimanche dans le bombardement russe de l'aciérie du port de Mariupol, dans le sud du pays, où quelques centaines de combattants ukrainiens tiennent bon des semaines après que la ville soit tombée aux mains des Russes.

M. Zelenskiy a déclaré que des pourparlers étaient en cours pour trouver un moyen d'évacuer les soldats blessés de Mariupol en échange de la libération des prisonniers de guerre russes.

Un grand convoi de voitures et de camionnettes transportant des réfugiés des ruines de Mariupol est arrivé dans la ville de Zaporizhzhia, sous contrôle ukrainien, à la tombée de la nuit samedi, après avoir attendu plusieurs jours que les troupes russes les autorisent à partir.

Iryna Petrenko, une femme de 63 ans faisant partie du convoi, a déclaré qu'elle était restée au départ pour prendre soin de sa mère de 92 ans, qui est ensuite décédée.

"Nous l'avons enterrée à côté de sa maison, car il n'y avait nulle part où enterrer quelqu'un", a-t-elle déclaré.

CANDIDATS À L'OTAN

L'un des objectifs de l'action de la Russie en Ukraine était d'empêcher l'ancienne république soviétique de rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Mais le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré samedi à son homologue russe Vladimir Poutine que son pays, qui partage une frontière de 1 300 km avec la Russie, souhaitait rejoindre l'OTAN pour renforcer sa propre sécurité.

Les sociaux-démocrates au pouvoir en Suède étaient également sur le point de se prononcer dimanche en faveur de l'adhésion du pays à l'OTAN, ouvrant ainsi la voie à une candidature et abandonnant des décennies de non-alignement militaire à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Poutine a dit à Niinisto que ce serait une erreur pour Helsinki d'abandonner sa neutralité, a déclaré le Kremlin, ajoutant que cette démarche pourrait nuire aux relations bilatérales.

L'Allemagne a déclaré dimanche qu'elle s'était préparée à un processus de ratification rapide, si la Finlande et la Suède déposaient leur candidature.

"Nous devons nous assurer que nous leur donnerons des garanties de sécurité, il ne doit pas y avoir de période de transition, de zone grise, où leur statut n'est pas clair", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

En plus de perdre un grand nombre d'hommes et beaucoup d'équipements militaires, la Russie a été frappée par des sanctions économiques. Le Groupe des sept puissances industrielles s'est engagé samedi à "accroître encore la pression économique et politique sur la Russie" et à fournir davantage d'armes à l'Ukraine.

Dans un autre gage de solidarité internationale, des sénateurs républicains américains ont effectué une visite inopinée à Kiev. La délégation a discuté d'un nouveau renforcement des sanctions contre la Russie, a déclaré M. Zelenskiy.

Les gagnants du concours Eurovision de la chanson obtiennent traditionnellement d'accueillir l'événement l'année suivante.

"Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe ! L'année prochaine, l'Ukraine accueillera le concours Eurovision de la chanson", a déclaré Zelenskiy dans un message en ligne après la victoire de Kalush Orchestra avec son entrée "Stefania".