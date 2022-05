Les lignes de front se déplacent dans le Donbas alors que l'Ukraine monte une contre-offensive

(Ajoute des détails du champ de bataille près de Kharkiv, la Finlande confirmant la candidature à l'OTAN, le ministère de la défense russe, détails)

* Les forces russes font quelques avancées dans le Donbas - armée ukrainienne

* L'Ukraine déclare être à l'offensive près d'Izium

* Le président de la Finlande confirme sa candidature à l'OTAN.

* La campagne russe dans le Donbas a perdu son élan - armée britannique

RUSKA LOZOVA, Ukraine, 15 mai (Reuters) - Les lignes de front en Ukraine se sont déplacées dimanche, la Russie ayant progressé dans la région orientale du Donbas, âprement disputée, et l'armée ukrainienne ayant lancé une contre-offensive près de la ville stratégique d'Izium, tenue par la Russie.

Près de la ville de Kharkiv, au nord-est, où les forces ukrainiennes sont à l'attaque depuis le début du mois, les commandants ont déclaré qu'ils pensaient que la Russie avait retiré des troupes pour renforcer les positions autour d'Izium, au sud.

L'Ukraine a remporté une série de succès depuis l'invasion de la Russie le 24 février, forçant les commandants russes à abandonner une avancée sur la capitale Kiev et réalisant ensuite des gains rapides pour les chasser de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine.

L'invasion de Moscou, qu'elle qualifie d'"opération spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la protéger des fascistes, a secoué la sécurité européenne. Kiev et ses alliés occidentaux affirment que l'affirmation du fascisme est un prétexte sans fondement pour une guerre d'agression non provoquée.

Le président de la Finlande, qui partage une frontière de 1 300 km (800 miles) avec la Russie, a confirmé dimanche que son pays demanderait à rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), un changement de politique majeur provoqué par l'invasion de la Russie.

Le secrétaire général adjoint de l'OTAN a déclaré qu'il était convaincu que la Finlande et la Suède, qui devrait également confirmer son intention d'adhérer, pourraient être rapidement admises au sein de l'alliance, et que les inquiétudes soulevées par la Turquie pourraient être surmontées.

Depuis la mi-avril, les forces russes ont concentré une grande partie de leur puissance de feu pour tenter de capturer deux provinces connues sous le nom de Donbas après avoir échoué à prendre Kiev.

Une évaluation des renseignements militaires britanniques publiée dimanche a indiqué que la Russie avait perdu environ un tiers de la force de combat terrestre déployée en février. Son offensive dans le Donbas a pris "un retard considérable" et il est peu probable qu'elle progresse rapidement au cours des 30 prochains jours, selon l'évaluation.

Samedi soir, l'Ukraine a reçu un coup de pouce moral avec la victoire au concours Eurovision de la chanson, un triomphe considéré comme un signe de la force du soutien populaire à l'Ukraine à travers l'Europe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est félicité de cette victoire, mais a déclaré que la situation à Donbas restait très difficile et que les forces russes tentaient toujours de sauver une sorte de victoire dans une région déchirée par le conflit depuis 2014.

"Ils ne cessent pas leurs efforts", a-t-il déclaré.

NULLE PART OÙ ENTERRER QUI QUE CE SOIT

En maintenant la pression sur Izium et les lignes d'approvisionnement russes, il sera plus difficile pour Moscou d'encercler les troupes ukrainiennes aguerries sur le front oriental du Donbas.

Izium est à cheval sur le fleuve Donets, à environ 120 km (75 miles) de Kharkiv sur l'autoroute principale en direction du sud-est.

"Le point le plus chaud reste la direction d'Izium", a déclaré le gouverneur régional Oleh Sinegubov dans des commentaires diffusés sur les médias sociaux.

"Nos forces armées sont passées à une contre-offensive à cet endroit. L'ennemi bat en retraite sur certains fronts."

À Ruska Lozova, un village situé au milieu de vastes champs entre Kharkiv et la frontière de l'Ukraine avec la Russie, les commandants ukrainiens ont déclaré qu'ils pensaient que Moscou redéployait des troupes pour défendre Izium tout en maintenant leurs adversaires cloués au sol par des tirs d'artillerie.

"L'attaque russe sur Kharkiv a été détruite et ils le comprennent", a déclaré Ihor Obolensky, qui commande la Garde nationale et la force de volontaires qui ont capturé Ruska Lozova il y a huit jours. "Ils doivent tenter une nouvelle victoire et veulent tenir Izium".

Les deux parties ont revendiqué le succès des frappes militaires dans le Donbas.

La Russie a déclaré dimanche qu'elle avait pilonné les positions ukrainiennes dans l'est avec des missiles, ciblant les centres de commandement et les arsenaux alors que ses forces cherchent à encercler les unités ukrainiennes dans la bataille pour Donbas.

Mais l'armée ukrainienne a également reconnu des revers dans une mise à jour dimanche matin : "Malgré les pertes, les forces russes continuent d'avancer dans les zones de Lyman, Sievierodonetsk, Avdiivka et Kurakhiv dans la région élargie de Donbas."

Dans l'ouest de l'Ukraine, près de la Pologne, des missiles ont détruit des infrastructures militaires pendant la nuit et ont été tirés sur la région de Lviv depuis la mer Noire, selon des responsables ukrainiens.

Il n'y a pas eu non plus de répit dimanche dans le bombardement par la Russie de l'aciérie du port de Marioupol, dans le sud du pays, où quelques centaines de combattants ukrainiens tiennent bon des semaines après que la ville soit tombée aux mains des Russes, selon l'armée ukrainienne.

Des pourparlers sont en cours pour évacuer les soldats blessés de Marioupol en échange de la libération de prisonniers de guerre russes, a déclaré M. Zelenskiy.

Un important convoi de voitures et de camionnettes transportant des réfugiés des ruines de Mariupol est arrivé dans la ville de Zaporizhzhia, sous contrôle ukrainien, à la tombée de la nuit samedi, après avoir attendu plusieurs jours que les troupes russes les autorisent à partir.

Iryna Petrenko, une femme de 63 ans faisant partie du convoi, a déclaré qu'elle était restée au départ pour prendre soin de sa mère de 92 ans, qui est ensuite décédée.

"Nous l'avons enterrée à côté de sa maison, car il n'y avait nulle part où enterrer qui que ce soit", a-t-elle dit.

PLUS D'ARMES

La Finlande et la Suède ont toutes deux déclaré qu'elles considéraient l'adhésion à l'OTAN comme un moyen de renforcer leur sécurité, bien que le président russe Vladimir Poutine ait déclaré au président finlandais Sauli Niinisto que ce serait une erreur pour Helsinki d'abandonner sa neutralité.

Les sociaux-démocrates au pouvoir en Suède étaient sur le point de se prononcer dimanche en faveur de l'adhésion du pays à l'OTAN, ouvrant ainsi la voie à une candidature et abandonnant des décennies de non-alignement militaire.

L'Allemagne a déclaré dimanche qu'elle s'était préparée à un processus de ratification rapide.

"Nous devons nous assurer que nous leur donnerons des garanties de sécurité, il ne doit pas y avoir de période de transition, de zone grise, où leur statut n'est pas clair", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

Le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré qu'il avait été "un peu confus" par la position de la Turquie, qui a émis des objections à l'adhésion des pays nordiques et qui, en tant que membre de l'OTAN, pourrait opposer son veto à leurs demandes.

"Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une réponse très claire, je suis prêt à avoir une nouvelle discussion avec (le président turc Tayyip) Erdogan sur les problèmes qu'il a soulevés", a déclaré M. Niinisto.

En plus d'avoir perdu un grand nombre d'hommes et beaucoup d'équipements militaires, la Russie a été frappée par des sanctions économiques, tandis que les États occidentaux ont fourni une aide militaire à l'Ukraine.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu'il avait rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Berlin dimanche et que "davantage d'armes et d'autres aides sont en route pour l'Ukraine."