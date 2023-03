Les plans de sauvetage de plusieurs milliards de dollars pour les banques américaines et européennes en difficulté ont renforcé la confiance des investisseurs vendredi et soutenu les actions en difficulté, bien que les inquiétudes se concentrent désormais sur la question de savoir si une crise financière mondiale a été totalement évitée.

Les grandes banques américaines ont injecté 30 milliards de dollars de dépôts dans la First Republic Bank jeudi, afin de sauver le créancier pris dans une crise de plus en plus grave, déclenchée par l'effondrement de deux autres prêteurs américains de taille moyenne au cours de la semaine dernière.

Ce plan est intervenu moins d'un jour après que la banque suisse Credit Suisse a obtenu un prêt d'urgence de la banque centrale pouvant aller jusqu'à 54 milliards de dollars pour renforcer ses liquidités, ce qui a contribué à calmer la panique au sujet d'une crise bancaire mondiale.

Vendredi, les actions asiatiques étaient majoritairement en hausse dans les échanges matinaux, suivant le rallye de soulagement de Wall street. Les actions de la First Republic Bank ont clôturé en hausse de 10 % à la suite de l'annonce du sauvetage, mais elles ont chuté de 18 % dans les échanges après bourse, après que la banque a annoncé qu'elle suspendrait son dividende. L'action a perdu plus de 70 % depuis le 6 mars.

"Je ne pense pas que nous soyons au cœur d'une crise financière mondiale, les bilans sont bien meilleurs qu'en 2008, les banques sont mieux réglementées", a déclaré Karen Jorritsma, responsable des actions australiennes chez RBC Capital Market. "Mais les gens craignent que le risque de contagion soit réel, ce qui ébranle la confiance.

La Banque centrale européenne a décidé de relever ses taux de 50 points de base jeudi malgré les turbulences des marchés financiers, arguant que les banques de la zone euro étaient résistantes et que le passage à des taux plus élevés devrait au contraire renforcer leurs marges.

L'attention se porte désormais sur la décision politique de la Réserve fédérale la semaine prochaine et sur la question de savoir si elle maintiendra ses hausses agressives de taux d'intérêt dans le cadre de ses efforts pour maîtriser l'inflation.

En Asie, les autorités de Singapour et d'Australie ont déclaré qu'elles surveillaient les marchés financiers, mais qu'elles étaient convaincues que les banques locales étaient bien capitalisées et capables de résister à des chocs majeurs.

Les valeurs bancaires mondiales ont été mises à mal depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank la semaine dernière, en raison des pertes liées aux obligations qui se sont accumulées lorsque les taux d'intérêt ont augmenté l'année dernière, ce qui soulève des questions sur ce qui pourrait se cacher dans le système bancaire au sens large.

En l'espace de quelques jours, les turbulences du marché ont piégé le Credit Suisse, l'obligeant à emprunter auprès de la banque centrale suisse.

Jeudi, les projecteurs se sont à nouveau braqués sur les États-Unis, où les grandes banques se sont efforcées de soutenir First Republic, un créancier régional dont les actions ont chuté de 70 % au cours des neuf dernières séances de bourse.

Certaines des plus grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs et Morgan Stanley, ont participé au sauvetage, selon un communiqué des banques.

L'accord a été mis au point par les plus hauts responsables, notamment la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et le PDG de JPMorgan Chase Jamie Dimon, qui ont discuté ensemble du paquet mardi, selon une source au fait de la situation.

LIQUIDITÉS D'URGENCE

Le Credit Suisse est devenu la première grande banque mondiale à utiliser une ligne de sauvetage d'urgence depuis la crise financière de 2008, alors que les craintes de contagion ont balayé le secteur bancaire et soulevé des doutes quant à la capacité des banques centrales à maintenir des hausses de taux agressives pour maîtriser l'inflation.

La hausse rapide des taux a rendu plus difficile pour certaines entreprises le remboursement ou la gestion des prêts, augmentant les risques de pertes pour les créanciers déjà inquiets d'une récession.

Les décideurs politiques ont tenté de souligner que la crise actuelle est différente de la crise financière mondiale d'il y a 15 ans, car les banques sont mieux capitalisées et les fonds plus facilement disponibles.

Toutefois, les données publiées jeudi montrent également que les banques américaines ont demandé des quantités record de liquidités d'urgence à la banque centrale au cours des derniers jours, augmentant ainsi la taille du bilan de la Fed après des mois de contraction.

La secrétaire d'État au Trésor, Mme Yellen, a déclaré que le système bancaire du pays restait solide grâce aux mesures "décisives et énergiques" prises à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

Les actions du Credit Suisse ont clôturé en hausse de 19 % jeudi, récupérant une partie de la chute de 25 % enregistrée mercredi. Depuis le 8 mars, les banques européennes ont perdu environ 165 milliards de dollars en valeur de marché, selon les données de Refinitiv.