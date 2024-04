L'Agence américaine pour la protection de l'environnement a finalisé les premières réglementations fédérales sur les produits chimiques toxiques présents dans l'eau potable. Elle a fixé des limites strictes qui obligent les systèmes publics de distribution d'eau à pratiquement éliminer leur présence dans l'eau du robinet aux États-Unis.

Ces règles très attendues visent six substances per- et polyfluoroalkyles, ou PFAS, couramment utilisées dans la fabrication de milliers de produits commerciaux et de consommation, tels que les semi-conducteurs, les mousses anti-incendie et les tissus antitaches.

Les PFAS sont connus comme des produits chimiques à vie car ils ne se décomposent pas facilement dans l'environnement ou dans le corps humain, et ils ont été associés à des cancers et à d'autres problèmes de santé.

Voici ce que vous devez savoir.

QUE FAIT LE RÈGLEMENT ?

Le règlement de l'EPA publié mercredi en vertu de la loi sur la salubrité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act) fixe des limites strictes allant de 4 à 10 parties par billion pour cinq types individuels de PFAS, et inclut des limites pour plusieurs autres PFAS s'ils sont présents en combinaison dans l'eau.

Tous les réseaux publics de distribution d'eau disposent de trois ans pour achever la surveillance de ces substances chimiques et doivent informer le public du niveau de PFAS mesuré dans leur eau potable.

Dans les cas où des PFAS sont trouvés à des niveaux qui dépassent les normes, les systèmes d'approvisionnement en eau sont tenus de mettre en œuvre des mesures pour réduire les PFAS dans leur eau potable dans un délai de cinq ans.

COMMENT CE RÈGLEMENT S'INTÈGRE-T-IL DANS LES AUTRES RÈGLEMENTS SUR LES PFAS ?

Ce règlement est le plus ambitieux jamais adopté par l'EPA dans le cadre de sa "feuille de route sur les PFAS".

L'agence a déjà renforcé les exigences imposées aux installations de fabrication en matière de déclaration de l'utilisation et de l'élimination des PFAS et a publié une règle empêchant les entreprises d'utiliser des PFAS dans de nouveaux processus de fabrication sans l'approbation de l'EPA, entre autres choses.

À l'avenir, l'agence devrait finaliser des règles désignant au moins deux PFAS comme substances dangereuses au titre de la loi américaine Superfund, ce qui pourrait exposer de nombreuses industries à une responsabilité potentielle en matière de nettoyage.

LA REGLEMENTATION EST-ELLE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UNE CONTESTATION JURIDIQUE ?

Selon les experts juridiques, les fabricants, les groupes d'entreprises et, éventuellement, les réseaux de distribution d'eau eux-mêmes sont susceptibles d'intenter des actions en justice pour empêcher l'application de la réglementation.

Les contestataires feront probablement valoir que les règles de l'EPA ont été élaborées sans tenir compte de manière adéquate des coûts de mise en conformité ou sans preuves suffisantes démontrant la nécessité de ces règles, en violation des exigences de la loi sur la sécurité de l'eau potable et du droit administratif fédéral.

La National Association of Manufacturers, l'American Chemistry Council et la Chambre de commerce des États-Unis ont déclaré l'année dernière dans leurs commentaires sur une version préliminaire de la règle que celle-ci surestimait les avantages de l'imposition des limites tout en sous-estimant les coûts. Les groupes industriels du secteur de l'eau ont déclaré dans leurs commentaires que la mise en conformité pourrait coûter des milliards de dollars aux systèmes de distribution d'eau.

Le Texas, qui a souvent contesté les règles de l'administration Biden devant les tribunaux, a qualifié certains éléments de la règle de "trop simples" et a déclaré qu'il serait difficile pour les petits réseaux de distribution d'eau de s'y conformer compte tenu des coûts.

COMMENT LA RÈGLE SERA-T-ELLE APPLIQUÉE ?

En vertu de la loi sur la salubrité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act), la plupart des États sont chargés de veiller à ce que les normes en matière d'eau potable soient respectées. L'EPA intervient généralement lorsque les États ne respectent pas les exigences ou que leurs efforts de mise en œuvre sont infructueux.

Les régulateurs étatiques et fédéraux peuvent émettre des ordonnances administratives définissant les étapes à suivre pour que les réseaux d'eau se mettent en conformité, intenter des actions en justice ou infliger des amendes aux réseaux d'eau qui ne respectent pas les normes. Les experts estiment que les amendes ne seront probablement pas imposées avant plusieurs années et qu'elles interviendraient après de nombreux avertissements.

Les citoyens peuvent également poursuivre le gouvernement ou les systèmes d'approvisionnement en eau en vertu de la loi pour les obliger à se conformer aux normes.

LES NORMES POURRAIENT-ELLES RENFORCER LES POURSUITES JUDICIAIRES EN COURS ?

Les procès intentés par des centaines de réseaux de distribution d'eau contre des fabricants de produits chimiques, les accusant de négligence et de nuisance en contaminant l'eau avec des PFAS, ont déjà donné lieu à des règlements importants.

L'année dernière, 3M a conclu un accord d'une valeur de 10,3 milliards de dollars avec des réseaux de distribution d'eau à travers les États-Unis, qui contribuera à financer l'assainissement de l'eau potable contaminée par des PFAS, tandis que DuPont de Nemours Inc, Chemours et Corteva ont conclu un accord similaire d'une valeur de 1,19 milliard de dollars.

Ces accords s'inscrivent dans le cadre d'un vaste litige multidistrict (MDL) devant le tribunal fédéral de Caroline du Sud, où d'autres procès en cours contre des fabricants pourraient finalement rapporter plus d'argent aux réseaux de distribution d'eau.

La nouvelle règle pourrait faciliter la tâche des systèmes d'approvisionnement en eau qui poursuivent ou envisagent de poursuivre les entreprises qui produisent ou utilisent des PFAS près de chez eux pour avoir pollué les cours d'eau avec ces substances chimiques. Selon les experts juridiques, cela s'explique par le fait que les règles créent une norme sans ambiguïté sur les niveaux acceptables de PFAS dans l'eau potable, ce qui pourrait permettre aux réseaux d'eau de prouver plus facilement qu'ils ont subi un préjudice du fait de la pollution. (Reportage de Clark Mindock, rédaction d'Alexia Garamfalvi)