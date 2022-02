Les liquidités accumulées par Pfizer pour le COVID ouvrent la voie à des transactions.

En 2021, le chiffre d'affaires de Pfizer devrait dépasser 80 milliards de dollars, soit le chiffre annuel le plus élevé de son histoire, selon le directeur général Albert Bourla. Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires dépasse les 100 milliards de dollars en 2022, grâce à la montée en puissance de la production du traitement antiviral oral de Pfizer, le Paxlovid.

Le fabricant américain de médicaments, qui a 173 ans d'existence, prévoit des ventes de 36 milliards de dollars en 2021 et de 29 milliards de dollars en 2022 uniquement pour son vaccin COVID-19 développé avec l'entreprise allemande BioNTech SE.

Pfizer a déclaré qu'il prévoyait un bénéfice de l'ordre de 20 % des recettes tirées des vaccins.

Les attentes sont également élevées pour le Paxlovid, qui est utilisé aux États-Unis et a été autorisé au Canada, au Royaume-Uni et en Europe.

Les analystes prévoient en moyenne des ventes de près de 23 milliards de dollars cette année. À lui seul, le contrat d'achat aux États-Unis - pour seulement un sixième de la production de 120 millions de traitements par Paxlovid que Pfizer prévoit pour 2022 - a dépassé les 10 milliards de dollars.

Les bénéfices tirés du médicament devraient être élevés.

"Qu'est-ce qu'ils vont réellement faire avec tout ce cash ?", a déclaré Vamil Divan, analyste chez Mizuho, ajoutant que Pfizer pourrait avoir besoin de faire entrer de nouveaux médicaments expérimentaux pour remplacer les ventes de ceux qui perdront la protection de leur brevet dans les prochaines années.

"La croissance future proviendra-t-elle du vaccin et de Paxlovid, ou achètent-ils des choses pour stimuler leur pipeline ? Je pense que nous voulons les voir faire plus de choses comme cela pour construire leur pipeline", a déclaré Divan.

La hausse des bénéfices de Pfizer intervient à un moment opportun pour les transactions. L'indice biotechnologique du Nasdaq a perdu plus de 21 % au cours des 12 derniers mois.

"Il y a eu très peu de fusions et d'acquisitions dans le secteur de la biotechnologie l'année dernière et c'est l'une des choses qui a freiné le secteur. Les investisseurs en biotechnologie s'attendent et espèrent que cela reprenne cette année, et nous pensons que Pfizer va être un moteur important de fusions et acquisitions", a déclaré Brad Loncar, investisseur dans le secteur de la santé.

En 2021, Pfizer a acheté Arena Pharmaceuticals Inc pour 6,7 milliards de dollars en espèces et le développeur de médicaments contre le cancer Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars.

Pfizer pourrait également prendre d'autres mesures pour récompenser les actionnaires.

"Ils ont eu un tel afflux d'argent qu'il pourrait y avoir un élément de rachat ou de dividende dans le déploiement du capital de Pfizer, mais l'événement principal sera la fusion et l'acquisition ", a déclaré Loncar.

Le rendement du dividende de Pfizer, qui est d'environ 3 %, se compare favorablement au rendement du dividende de près de 2 % de l'indice Dow Jones Industrial Average.

Les actions de Pfizer ont augmenté de plus de 50 % au cours des 12 derniers mois, ce qui est supérieur à la hausse de 17 % enregistrée par l'indice S&P 500 au cours de la même période. Avant la pandémie, les actions de Pfizer se sont échangées dans une fourchette inférieure à 44 dollars pendant plusieurs années.