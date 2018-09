Les livraisons à Damas de S-300 russes ont commencé, dit Lavrov

NATIONS UNIES, 28 septembre (Reuters) - Moscou a commencé à livrer ses systèmes de missiles sol-air S-300 à Damas, a annoncé vendredi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

La livraison de ces dispositifs de défense antiaérienne a été annoncée en début de semaine par le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, en dépit des objections des Israéliens et des Américains.

L'acheminement de ces équipements intervient près de deux semaines après que la défense contre-aérienne syrienne a abattu par erreur un appareil russe provoquant des tensions diplomatiques entre la Russie et Israël, accusé d'être à l'origine de l'incident.

"Les livraisons ont déjà commencé et comme le président Poutine l'a dit (...) les mesures que nous prenons visent à garantir à 100% la sûreté et la sécurité de nos hommes", a déclaré le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse organisée aux Nations unies. (John Irish et Michelle Nichols, Nicolas Delame pour le service français)