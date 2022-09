Les livraisons de General Electric toujours affectées par des problèmes de chaîne d'approvisionnement

Toutes les activités du conglomérat industriel basé à Boston ont été confrontées à des difficultés pour satisfaire la demande des clients en raison de pénuries de pièces, de main-d'œuvre et de matières premières.

Au deuxième trimestre, la chaîne d'approvisionnement et les pressions macroéconomiques ont retranché 5 points de pourcentage aux revenus de GE.

M. Dybeck Happe a déclaré lors d'une conférence de Morgan Stanley que ces facteurs continuent d'avoir un impact sur la production de ses moteurs à réaction et de ses produits de santé.

"La chaîne d'approvisionnement reste difficile et continue de nuire à notre capacité de livrer nos clients", a-t-elle déclaré.

En conséquence, elle a déclaré que le flux de trésorerie de la société devrait être sous pression. Elle s'attend à ce que le flux de trésorerie disponible de GE pour le trimestre jusqu'à septembre soit conforme ou légèrement meilleur que celui du trimestre de juin.

La société a déclaré 162 millions de dollars de flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre.

Les actions de GE étaient en baisse de 3,9 % à 66,2 $ dans les échanges prolongés.

Il est certain que les fabricants de toutes formes et de toutes tailles ont eu du mal à produire suffisamment pour répondre à la demande actuelle et à reconstituer les stocks après que la pandémie de COVID-19 ait fracturé les chaînes d'approvisionnement mondiales. La douleur, cependant, est plus aiguë dans l'industrie aérospatiale.

Mercredi, Raytheon Technologies a prévenu que la livraison de certains de ses gros moteurs commerciaux Pratt & Whitney pourrait glisser au premier trimestre.

Dybeck Happe a déclaré que GE s'attend à une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.