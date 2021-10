Les livraisons de ciment se sont contractées au 3e trimestre

Zurich (awp) - Les livraisons de ciment réalisées au 3e trimestre par l'industrie suisse ont fléchi de 2,5% par rapport à l'année dernière, une période qui avait été marquée par la pandémie de coronavirus, rapporte mercredi Cemsuisse. Le repli reflète les mauvaises conditions météorologiques et les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement d'autres matériaux de construction.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2021, les livraisons de ciment sont cependant demeurées stables au regard de l'an dernier, le repli se limitant à 0,3%, écrit jeudi l'Association suisse de l'industrie du ciment. Alors qu'à l'issue du mois juin les volumes livrés aux clients affichaient encore une légère hausse de 1%, Cemsuisse note avoir observé une évolution "réjouissante" au cours des dernières semaines.

Toujours sur neuf mois en 2021, 38,4% du ciment a été transporté par le rail, une part en légère hausse de 1,4% sur un an, les volumes restant ayant eux emprunté les routes. L'essentiel de ce matériau de construction (+73%) a été fourni à des entreprises de transport de ciment et un peu plus d'un cinquième (20,2%) de la production a été livrée à des installations de béton pour des chantiers importants et 5% à des fabricants de produits à base de béton.

vj/ol