Le Royal Mail britannique pourrait réduire ses livraisons à cinq ou trois jours par semaine, ou ralentir la vitesse de livraison à trois jours ou plus, dans le cadre d'options visant à assurer la survie du service à l'avenir, a déclaré mercredi l'autorité de régulation des services postaux.

Les volumes de lettres ont diminué de moitié depuis 2011, a déclaré le régulateur Ofcom, augmentant le risque que le service postal universel, qui offre une livraison nationale six jours par semaine, devienne financièrement et opérationnellement insoutenable.

La directrice générale de l'Ofcom, Melanie Dawes, a déclaré : "Les travailleurs postaux font partie du tissu de notre société et sont essentiels pour les communautés à travers le pays.

"Mais nous envoyons deux fois moins de lettres qu'en 2011 et recevons beaucoup plus de colis. Le service universel n'a pas changé depuis, il devient obsolète et ne sera plus viable si nous n'agissons pas."

Elle a ajouté que l'Ofcom présentait des options de réforme afin de permettre un débat national sur l'avenir du service postal universel.

Royal Mail a déclaré dans un communiqué séparé que le rapport montrait qu'une réforme était nécessaire de toute urgence pour protéger l'avenir du service universel à prix unique.

"Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous transformer, mais il n'est pas viable de maintenir un réseau construit pour 20 milliards de lettres alors que nous n'en distribuons plus que sept milliards", a déclaré le directeur général Martin Seidenberg.