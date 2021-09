Les locataires restent dans des appartements trop grands

Lausanne (awp/ats) - A l'instar des voitures, des écrans de télévision et de l'indice de masse corporelle des Suisses, la surface des appartements a enflé ces 40 dernières années, passant de 34 m2 par personne en 1980 à 46 m2 en 2019. Des chercheuses de l'EPFL se sont penchées sur le phénomène.

Que cache ce besoin croissant d'espace, comment y remédier afin de réduire l'empreinte environnementale du logement, et surtout, comment offrir un lieu de vie de qualité malgré un nombre de mètres carrés restreint, ce sont les questions abordées par Claudine Karlen, Anna Pagani et Claudia Binder, du Laboratoire des relations humaines-environnementales dans les systèmes urbains (HERUS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

L'enjeu est crucial, car le logement représente en Suisse la deuxième source de consommation d'énergie et de production de CO2, juste derrière les transports, rappelle la haute école lausannoise jeudi dans un communiqué. La Confédération a lancé en 2017 un Programme national de recherche visant à protéger les ressources, y compris celles du logement.

Pour leur étude, publiée dans le Journal of Housing and the Built Environment, les chercheuses ont récolté 968 témoignages de locataires vivant dans deux coopératives, la Société Coopérative d'Habitation Lausanne et l'Allgemeine Baugenossenschaft Zürich, ainsi que dans un ensemble d'immeubles appartenant à l'assureur La Mobilière, pour un total de 10'000 logements.

Attachement au logement

Concernant leur logement actuel, 40% des locataires interrogés ont indiqué avoir choisi un logement plus grand que le précédent quand la taille de leur ménage avait diminué. Concernant un potentiel futur déménagement, seuls 25% des personnes interrogées ont indiqué être prêtes à opter pour un logement plus petit, si la taille de leur foyer diminuait.

Les raisons évoquées sont surtout l'attachement au logement courant (46%), mais aussi un logement déjà perçu comme trop petit (30%), et d'autres avantages, comme une bonne localisation et un loyer faible (7%). L'attachement au réseau social du quartier est aussi évoqué.

Au chapitre des solutions, l'équipe propose des incitations financières à déménager, une offre suffisante de petits logements bien connectés aux transports publics dans les centres-villes, ainsi qu'une offre diversifiée de logements dans le même bâtiment, pour préserver les liens affectifs et sociaux lors du déménagement.

Modèle numérique

La possibilité de donner un accès prioritaire aux personnes qui déménagent dans un plus petit logement devrait aussi être envisagée, selon elles. Pour Anna Pagani, citée dans le communiqué, les logements devraient aussi être plus flexibles dans leur agencement, pour s'adapter aux changements au sein des ménages tout en satisfaisant le besoin de permanence.

En ce qui concerne le "statut symbolique", la chercheuse estime que les médias, les architectes et les designers peuvent jouer un rôle important en faisant la promotion de logements "durables" de petite taille qui garantissent une haute qualité de vie.

La doctorante a introduit les résultats de sa recherche dans un modèle numérique à destination des propriétaires de coopératives ou de parcs immobiliers. Ceux-ci pourront ainsi explorer l'efficacité de mesures visant à réduire l'empreinte écologique du logement, tout en tenant en compte des fonctions désirées par les locataires.

