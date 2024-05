Les principales économies confrontées à la crise du logement auront du mal à augmenter l'offre de logements abordables dans les années à venir, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'analystes immobiliers, qui estiment qu'une intervention accrue des pouvoirs publics est nécessaire pour améliorer la situation.

Les prix des logements sur la plupart des grands marchés immobiliers devraient augmenter de plus de 4 % cette année en raison des retards dans l'offre et des prévisions de réduction des taux par les principales banques centrales. Il s'agit d'une appréciation relativement modeste, car la valeur des biens immobiliers est déjà très élevée.

Selon les experts interrogés du 9 au 30 mai sur les marchés des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Inde, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, le manque criant de logements pour débutants, problème récurrent qui s'est aggravé pendant la pandémie de COVID-19, n'est pas près d'être résolu.

Cela signifie que la plupart des nouveaux acquéreurs devront faire des efforts supplémentaires ou envisager d'attendre encore plus longtemps avant d'épargner un acompte suffisant pour devenir propriétaires d'un logement.

Une majorité de 93 % des analystes, 90 sur 97, ont déclaré que le rythme de l'offre de logements abordables sera inférieur à la demande, et plus d'un tiers d'entre eux s'attendent à ce que la demande soit nettement inférieure à la demande.

Les sept analystes restants ont déclaré que l'offre dépasserait la demande, et aucun n'a déclaré que l'offre la dépasserait de loin.

"Je pense que tout se résume à des baisses de taux. Si nous n'obtenons pas de réductions de taux cette année, les prix seront sous pression l'année prochaine parce que les acheteurs ne peuvent pas pousser les prix plus loin et que nous nous approchons à nouveau des limites de l'accessibilité", a déclaré Liam Bailey, responsable mondial de la recherche chez Knight Frank.

"La seule raison pour laquelle il y a un plancher sous les prix est qu'il y a peu de stocks disponibles sur de nombreux marchés que nous couvrons", a-t-il ajouté.

Avec l'augmentation du nombre de sans-abri dans les pays développés et le fait que les acteurs privés se concentrent davantage sur la construction de logements haut de gamme et ne construisent pas de logements de base pour ceux qui ont désespérément besoin d'un abri, les appels lancés aux gouvernements pour qu'ils fassent davantage se font de plus en plus pressants.

À la question de savoir si les gouvernements devraient s'impliquer davantage dans l'amélioration de l'accessibilité financière, une forte majorité de 73 % des analystes, soit 67 sur 92, ont répondu par l'affirmative. Les autres ont répondu "non".

En attendant, les prix de l'immobilier devraient continuer à augmenter sur les sept principaux marchés couverts par l'enquête, à l'exception de l'Allemagne.

Bien que ces résultats soient similaires à ceux d'il y a trois mois, les prévisions des analystes sont légèrement plus optimistes. Toutefois, les taux d'intérêt ne devraient s'approcher des récents records de faiblesse dans aucun de ces marchés, ce qui maintient les prévisions d'appréciation des prix à un chiffre.

Aux États-Unis, où la Réserve fédérale devrait encore réduire ses taux au moins une fois dans le courant de l'année, les prix de l'immobilier devraient augmenter de 5,0 % et 3,3 % en 2024 et 2025, respectivement, soit une légère amélioration par rapport aux 3,3 % et 3,0 % d'il y a trois mois.

Une grande partie de l'appréciation est due à la contraction de l'offre, où des pans entiers de propriétaires existants ayant contracté des prêts à 30 ans datant de l'ère pandémique à des taux hypothécaires exceptionnellement bas ne sont pas incités à déménager et à payer des coûts d'emprunt beaucoup plus élevés.

"Votre meilleure chance de trouver un élément déclencheur qui pourrait aider l'accessibilité au cours de l'année prochaine, ce sont les taux d'intérêt. Mais franchement, il ne semble pas que nous obtenions les quatre, cinq ou six baisses de taux de la Fed que la plupart des économistes pensaient plus tôt", a déclaré John LaForge, responsable de la stratégie des actifs réels à l'Institut d'investissement Wells Fargo.

Les États-Unis sont le seul marché où une légère majorité d'analystes estiment que le gouvernement ne devrait pas s'impliquer davantage dans l'amélioration de l'accessibilité.

Les prix moyens des logements au Royaume-Uni et au Canada devraient augmenter respectivement de 1,8 % et de 1,5 % cette année, puis de 3,0 % environ en 2025.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, l'augmentation des prix des logements devrait dépasser l'inflation globale au cours des deux prochaines années. Les médianes de l'enquête indiquent une croissance des prix d'environ 4 à 5 % dans les deux pays.

En Inde, les prix moyens des logements devraient augmenter de 6,0 % cette année et l'année prochaine, de plus en plus sous l'impulsion d'un petit nombre de personnes dans un pays qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants.

"Les prix de l'immobilier devraient maintenir une trajectoire ascendante... en raison d'une demande constante et d'une offre limitée", a déclaré Ankita Sood, directrice et responsable de la recherche chez REA India. "La demande de biens immobiliers de grande valeur émanant d'investisseurs et de personnes à haut revenu alimente cette tendance à la hausse.

