Les logements de vacances très demandés pour Interhome cet été

Zurich (awp) - Interhome a profité d'une solide demande pour ses logements de vacances lors de la saison estivale 2021. Les perspectives sont positives pour l'automne avec de nombreuses réservations enregistrées, a indiqué le loueur de logements de vacances jeudi.

Face à l'incertitude régnant en raison de la pandémie, les vacanciers suisses ont été nombreux à séjourner dans des appartements et logements de vacances d'Interhome, plutôt que d'aller à l'étranger, explique l'entreprise dans son communiqué.

Les réservations des hôtes suisses, supérieures à la moyenne, ont "même compensé l'absence d'hôtes étrangers". Elles ont été multipliées par trois depuis 2019.

Le Tessin, suivi des Grisons et du Valais ont été les trois régions les plus privilégiées. "Depuis le mois d'avril, nos logements de vacances sont constamment occupés entre 80% et 100% (au Tessin)", s'est félicité Roger Müller, responsable pour la Suisse.

L'optimisme est de mise pour la suite de l'exercice, avec une hausse de 29% des réservations sur un an pour les mois de septembre et octobre 2021. Comparé à 2019, le niveau actuel des réservations est 2,5 fois plus élevé.

Les perspectives pour la prochaine saison d'hiver 2021/22 "sont également prometteuses", avec des réservations actuellement 23% plus élevées que l'an dernier et en augmentation de 15% par rapport à la saison hivernale 2019/20.

La tendance à passer ses vacances dans sa patrie s'est également observée dans d'autres pays, notamment en France et en Italie.

ol/lk