Les lois sur les armes à feu "drapeau rouge" en point de mire après l'attaque de la boîte de nuit LGBTQ du Colorado

Ces lois, qui permettent aux tribunaux d'émettre des "ordonnances de protection contre les risques extrêmes" (ERPO) retirant les armes à feu aux personnes considérées comme risquant de se faire du mal ou d'en faire à autrui, ont été présentées par les défenseurs de la sécurité des armes comme des outils cruciaux pour prévenir les fusillades de masse telles que l'attaque du week-end au Club Q à Colorado Springs.

Cependant, les données montrent un écart important dans l'utilisation des lois sur le drapeau rouge dans les 19 États qui les ont mises en œuvre, le Colorado voyant moins de pétitions que dans de nombreux autres États.

Il n'est pas clair si l'utilisation de la loi de l'État aurait modifié la fusillade de samedi, qui a fait cinq morts et 17 blessés par balle dans ce qui pourrait être un crime haineux. La police n'a pas encore dit quand et comment le tireur présumé, Anderson Lee Aldrich, 22 ans, a pu acquérir les armes trouvées sur les lieux.

Mais les dossiers judiciaires indiquent qu'Aldrich n'a pas fait l'objet de poursuites après que sa mère ait signalé en juin 2021 qu'il la menaçait avec une bombe, des munitions et d'autres armes. Le rapport a provoqué un face-à-face avec les négociateurs des forces de l'ordre et l'évacuation des maisons voisines.

Les autorités ne semblent pas avoir déposé de requête visant à confisquer les armes qu'Aldrich aurait pu détenir à l'époque en vertu de la loi sur les armes de signalisation de l'État.

Le bureau du shérif, qui a répondu à l'appel, et le bureau du procureur local n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l'affaire 2021.

Les ERPO exigent généralement que la police retire les armes de l'individu en question et lui interdise d'en acheter de nouvelles. Au Colorado, un juge peut émettre une ERPO temporaire pour une durée maximale de deux semaines jusqu'à ce qu'une audience ait lieu pour déterminer s'il faut prolonger l'ordonnance jusqu'à un an.

L'État a vu relativement peu de requêtes pour des ordonnances de protection contre les risques extrêmes depuis qu'il a adopté sa loi en janvier 2020. Une étude a relevé 109 dépôts au cours de la première année. Chris Knoepke, un professeur de l'Université du Colorado qui a étudié la question, a déclaré que les données de 2021 et 2022 montrent une légère augmentation de l'utilisation.

En revanche, plus de 9 000 pétitions ont été déposées en Floride depuis que l'État a adopté sa loi en 2018 après la fusillade du lycée Marjory Stoneman Douglas qui a fait 17 morts.

"C'est déchirant quand vous entendez une de ces histoires, et vous vous inquiétez qu'une opportunité ait été manquée pour potentiellement faire quelque chose à ce sujet", a déclaré Knoepke, qui travaille avec les représentants de l'État sur le développement d'une formation sur les ERPO pour les forces de l'ordre du Colorado.

L'OPPOSITION AU DRAPEAU ROUGE

La disparité reflète en partie la profonde opposition aux lois sur le drapeau rouge parmi certains shérifs et responsables politiques locaux conservateurs du Colorado. Plus de la moitié des 64 comtés de l'État se sont déclarés "sanctuaires du 2ème amendement" en opposition à la loi, fondée sur la garantie du droit au port d'armes de la Constitution des États-Unis.

Ces comtés comprennent El Paso, le foyer de Colorado Springs, où les commissaires du comté ont approuvé à l'unanimité une résolution en 2019 condamnant la législation alors proposée.

Bien que le shérif d'El Paso Bill Elder ait exprimé son scepticisme à l'égard des déclarations de "sanctuaire", il s'est opposé à la loi sur le drapeau rouge pour des raisons de procédure régulière, selon les médias locaux en 2019.

Après l'adoption du projet de loi, il a publié une déclaration disant que son bureau suivrait la loi si les membres de la famille décrochaient des OER, mais ne déposerait pas ses propres pétitions en l'absence de "circonstances exigeantes."

Il y avait près de 2 000 comtés sanctuaires à travers les États-Unis à la fin de l'année 2021, selon SanctuaryCounties.com, un site Web favorable aux droits des armes à feu. La National Rifle Association s'oppose aux lois sur les drapeaux rouges en tant qu'atteintes inconstitutionnelles aux citoyens respectueux de la loi.

L'INTERVENTION DU GOUVERNEMENT

À la suite de la fusillade de masse survenue en mai dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, le Congrès a adopté une loi bipartisane sur les armes à feu qui comprend 750 millions de dollars de financement fédéral visant en partie à encourager les États à mettre en œuvre et à améliorer les lois sur les signaux d'alarme.

Le Colorado recevra 4,6 millions de dollars dans la première tranche de cet argent, qui peut être utilisé pour financer la formation des premiers intervenants, des membres de la famille et du personnel des tribunaux sur les lois ERPO ainsi que la recherche sur leur efficacité.

Au niveau de l'État, la législature démocrate du Colorado a créé l'année dernière un nouveau bureau de prévention de la violence armée afin de coordonner les efforts de lutte contre les fusillades, notamment en sensibilisant à la loi du drapeau rouge et en formant les forces de l'ordre à son utilisation.

Les études sur l'efficacité des lois sur le drapeau rouge sont limitées mais suggèrent qu'elles peuvent faire une réelle différence. Deux études ont révélé qu'un suicide était évité pour chaque tranche de 10 suppressions.

Une autre étude publiée le mois dernier examinant les pétitions ERPO dans six États a trouvé plus de 650 cas entre 2013 et 2020 qui impliquaient une menace de tir de masse, bien qu'il soit impossible de déterminer combien de ces cas auraient abouti à une violence réelle.

"Ces lois ont été mises en place exactement pour lutter contre les comportements dangereux qui sont souvent des précurseurs d'événements violents plus importants", a déclaré Shannon Frattaroli, professeur au Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions et l'un des principaux auteurs de l'étude.

"Menacer de faire exploser sa mère ou le quartier, la plupart des gens raisonnables seraient d'accord pour dire que c'est un signal qu'une intervention est nécessaire."