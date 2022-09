Les loyalistes d'Irlande du Nord inquiets du décès d'une reine "robuste".

À quelques centaines de mètres de là, de l'autre côté des "murs de la paix" en acier et en béton, de nombreux nationalistes irlandais ont réagi à la mort d'une femme qu'ils considéraient autrefois comme un symbole de l'oppression britannique avec indifférence ou, tout au plus, une sympathie polie.

Elizabeth a été reine pendant 70 des 100 ans d'histoire de l'Irlande du Nord, et pendant les trois décennies des "Troubles", au cours desquelles plus de 3 000 personnes sont mortes dans des combats sectaires.

Les opinions à son sujet ont toujours été aussi divisées que le territoire. Les réflexions sur sa mort ont porté sur la façon dont l'Irlande du Nord a changé depuis son apogée, et sur la façon dont le rôle de la couronne pourrait être diminué pendant le règne de son fils.

Les loyalistes, qui veulent garder la région sous domination britannique, restent parmi les sujets les plus dévoués de la famille royale.

"Cela fait partie de notre culture ici ... la monarchie est une grande, grande chose. Et la reine est la monarchie, en ce qui nous concerne", a déclaré Bill Martin, 75 ans, qui a parcouru 30 miles pour prendre des photos du sanctuaire royal avec un iPad.

"Elle était un véritable pilier pour le Royaume-Uni. Je ne pense pas que Charles en soit proche. Il n'a aucun intérêt pour l'Irlande du Nord", a-t-il déclaré.

L'ANGOISSE DE L'INCONNU

Le décès de la reine survient à un moment difficile pour les loyalistes et leurs alliés unionistes plus modérés.

Le Sinn Fein, l'ancienne aile politique de l'Armée républicaine irlandaise, a horrifié de nombreux loyalistes en mai en obtenant pour la première fois le plus grand nombre de sièges au parlement régional.

Le parti a déclaré qu'un référendum sur le rattachement de l'Irlande du Nord à un État irlandais uni devrait être organisé d'ici dix ans, car la démographie et l'antipathie à l'égard du Brexit renforcent le soutien au projet, qui, selon les sondages, est le plus populaire auprès des jeunes.

Pour les loyalistes, la reine était le dernier lien direct avec l'Empire et la victoire de la Seconde Guerre mondiale, un élément central de leur identité.

Elle était également considérée comme une constante au milieu des trahisons perçues des gouvernements britanniques - de l'accord anglo-irlandais de 1985 qui donnait à Dublin un droit de regard sur les affaires de l'Irlande du Nord, à l'abandon en 2019 par le Premier ministre de l'époque, Boris Johnson, d'une promesse de ne jamais accepter une frontière commerciale en mer d'Irlande.

"Je pense qu'il y a une anxiété de l'inconnu, mais c'est normal", a déclaré Doug Beattie, chef du deuxième plus grand parti unioniste, les Ulster Unionists, s'exprimant à côté d'une peinture de la reine dans son bureau de circonscription au sud-ouest de Belfast.

"La reine semblait être le ciment de l'ensemble de l'union, des quatre nations. Il y avait donc toujours ce sentiment... si vous enlevez ce ciment, vous avez le sentiment que peut-être, peut-être que les choses sont plus faibles", a-t-il dit.

"Mais je ne suis pas nécessairement sûr que ce soit le cas. Avec un nouveau roi, il pourrait y avoir une continuité. Nous devons simplement attendre et voir."

TENDRE LA MAIN AUX NATIONALISTES

Symbole puissant de l'union, la reine, dans ses dernières années, est devenue une force majeure de réconciliation avec ses ennemis nationalistes irlandais, avec sa visite d'État en Irlande en 2011, la première d'un monarque en presque un siècle d'indépendance.

Deux gestes marquants lors de ce voyage ont transformé sa relation avec l'Irlande : le dépôt d'une gerbe en l'honneur des Irlandais tués dans la lutte pour l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne et l'utilisation de quelques mots en irlandais dans son discours au château de Dublin.

"Beaucoup de choses ont été balayées par la visite de la reine en 2011", a déclaré Brian Feeney, un chroniqueur nationaliste irlandais. Le rôle de la reine comme croque-mitaine des nationalistes est révolu depuis longtemps, a-t-il ajouté.

La reine, dont le cousin Lord Louis Mountbatten a été tué par l'Armée républicaine irlandaise en 1979, est allée encore plus loin un an après sa visite d'État en serrant la main du commandant de l'IRA Martin McGuinness, le leader du Sinn Fein en Irlande du Nord à l'époque.

Ce geste a "presque cimenté le processus de paix" 14 ans après l'accord du Vendredi Saint de 1998 qui a largement mis fin à la violence, a déclaré Peter Sheridan, directeur de l'organisation de consolidation de la paix Co-operation Ireland, qui a organisé l'événement et se trouvait à quelques mètres de là lorsque les deux hommes se sont serrés la main.

"Où pourriez-vous (aller) après cela en termes de soutien de haut niveau à la paix et à la réconciliation ?" a-t-il déclaré.

Alors que certains nationalistes irlandais dans les bars auraient applaudi la nouvelle de la mort de la reine et que quelques feux d'artifice ont été entendus à Belfast, la réaction dans les zones nationalistes a été relativement discrète, certains disant que la reine n'était pas pertinente et d'autres qu'elle n'était guère plus qu'une célébrité.

Le Sinn Fein a appelé ses partisans à être respectueux et a déclaré qu'ils étaient impatients de travailler avec Charles.

"Il y a encore des gens qui sont heureux qu'elle soit partie ... mais pas de célébration comme il y en a eu lors de la mort de (l'ancien Premier ministre britannique) Margaret Thatcher" en 2013, a déclaré Matthew Mullan, un jeune homme de 19 ans qui marche sur la route nationaliste Falls Road à Belfast Ouest.

Pour la plupart des nationalistes, elle est maintenant considérée comme une personne normale, a-t-il dit, "la maman, la tante, la grand-mère de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire."