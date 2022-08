Les loyalistes de Najib demandent la grâce royale alors que l'ex-PM malaisien entame sa peine de prison.

Environ 200 loyalistes se sont rassemblés devant le palais national mercredi après-midi pour déposer une demande de grâce immédiate pour Najib, qui a dirigé le pays pendant neuf ans jusqu'en 2018.

"Je voudrais demander qu'une grâce totale soit accordée immédiatement à cette personne qui a servi honorablement", a déclaré Syed Mohammad Imran Syed Abdul Aziz, le président du groupe qui a organisé la manifestation.

"Son service et ses contributions ont été déchirés de manière humiliante", a déclaré Syed, qui est également membre de l'Organisation nationale malaise unie (UMNO) au pouvoir.

Mardi, la plus haute cour du pays a rejeté le dernier appel de Najib et a confirmé une peine de 12 ans de prison et une condamnation pour avoir reçu illégalement environ 10 millions de dollars d'une unité de 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Il est détenu à Kajang - un complexe pénitentiaire tentaculaire situé au sud-est de la capitale qui accueille jusqu'à 5 000 prisonniers, dont des meurtriers et des trafiquants de drogue condamnés.

Mais il sera de retour au tribunal jeudi pour faire face à d'autres accusations liées à 1MDB, dans un scandale qui a impliqué des institutions financières et des fonctionnaires de haut rang dans le monde entier.

Gardant une mainmise sur le pouvoir, Najib avait pu étouffer les enquêtes locales sur la corruption à 1MDB jusqu'à sa défaite électorale en 2018, lorsque les électeurs ont manifesté leur colère à propos des milliards manquants.

Jusqu'à ce moment-là, l'UMNO avait dirigé chaque gouvernement de coalition multiethnique au cours des plus de six décennies qui ont suivi l'indépendance de la domination coloniale britannique.

Le parti est revenu au pouvoir l'année dernière sous la direction du Premier ministre Ismail Sabri Yaakob, mais il reste déchiré par des factions concurrentes, et rien n'indique que Najib puisse compter sur une quelconque faveur politique.

Najib pourrait demander une grâce, que le roi de Malaisie a le pouvoir d'accorder, bien qu'il puisse demander conseil à son premier ministre avant d'entreprendre une telle démarche.

Mercredi, les pétitionnaires ont également demandé au Premier ministre Ismail de faire pression pour obtenir une grâce royale.

Fils de la noblesse malaise, Najib serait proche de certains sultans - les dirigeants traditionnels de Malaisie qui se relaient pour être le monarque du pays dans un système unique de rotation - et il est originaire de Pahang, le même état que le roi actuel.

NAJIB DE RETOUR AU TRIBUNAL

Les enquêteurs ont déclaré que quelque 4,5 milliards de dollars ont été volés à 1MDB - cofondée par Najib au cours de sa première année en tant que Premier ministre en 2009 - et que plus d'un milliard de dollars sont allés sur ses comptes bancaires personnels.

Le procureur général adjoint Mohd Mustafa P Kunyalam a déclaré que Najib sera de retour au tribunal jeudi pour faire face à un second procès concernant 1MDB.

L'audience fait partie de la plus grande affaire à laquelle Najib doit faire face concernant la corruption à 1MDB. Il est accusé de 21 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de quatre chefs d'accusation d'abus de pouvoir pour avoir prétendument reçu des transferts illégaux d'au moins 2,3 milliards de ringgit (512,93 millions de dollars) entre 2011 et 2014.

Najib fait également face à trois autres affaires, et elles sont toutes assorties de peines de prison et de lourdes sanctions financières.

L'ancien premier ministre a plaidé non coupable de toutes les accusations et a déclaré avoir été trompé par les responsables de 1MDB.

(1 $ = 4,4840 ringgit)