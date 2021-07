Les loyers baissent légèrement, surtout à Genève et Schwyz

Zurich (awp) - Les loyers des appartements proposés sur le marché suisse ont légèrement reculé en juin, marqués par une baisse de 0,09% en moyenne nationale. L'indice des loyers établi conjointement par homegate.ch et par la Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'est établi à 115,4 points, contre 115,5 en mai et 115,6 en avril, selon un communiqué paru vendredi.

Mais les loyers ont évolué de manière très différenciée en fonction des cantons. C'est à Genève et à Schwyz qu'ils ont le plus reculé, avec une réduction de 0,47% et de 0,99% respectivement. En revanche ils se sont particulièrement appréciés dans le canton de Zoug, avec une hausse de 0,65%.

Une analyse de l'évolution des loyers dans les centres urbains montre qu'en ville de Lausanne ils ont dévissé de 1,29% dans la période sous revue, alors qu'à l'opposé, en cité de Berne, ils ont progressé de 0,68%.

A noter que douze mois plus tôt, en juin 2020, les loyers avaient progressé de 0,7% en Suisse et que l'indice se situait à 114,7 points.

