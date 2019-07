Les loyers des bureaux ont augmenté au 2e trimestre, selon Fahrländer

Zurich (awp) - Le marché des surfaces de bureaux poursuit sa reprise. Au 2e trimestre, les loyers ont augmenté de 2,2% sur un trimestre et de 13% sur un an, a indiqué la société Fahrländer mardi. Cette hausse doit toutefois être mise en balance avec la forte baisse qui avait précédé. Les loyers avaient en effet atteint un creux au 2e trimestre 2018.

L'évolution n'a pas été la même selon les régions: les loyers des bureaux ont augmenté de 4,4% dans la région de Bâle, de 3,4% sur le Plateau et de 3,2% à Zurich. A l'inverse, ils ont diminué de 0,5% dans la région lémanique, de 1,7% dans l'est et de 1,9% dans le sud de la Suisse.

Pour ce qui est des loyers d'appartements neufs, Fahrländer a constaté une légère hausse de 0,6% sur un trimestre et une baisse de 1,5% sur un an. L'évolution reste stable pour les loyers d'appartements anciens.

Fahrländer publie chaque trimestre des indices pour les loyers de logements, de bureaux et de terrains agricoles, sur la base d'un recensement des contrats.

