Les loyers ont augmenté en octobre

Zurich (awp) - Les loyers ont progressé au cours du mois d'octobre en Suisse. Les appartements en copropriété sont également devenus plus chers contrairement aux maisons individuelles quelque peu plus abordables, selon l'indice Swiss Real Estate Offer. La progression des loyers pourrait en outre s'accentuer au cours des prochains mois et atteindre 3%.

Les valeurs des loyers dans les annonces de logements se sont étoffées de 1,4% en moyenne dans le pays, révèle mercredi l'indice concocté par SMG Swiss Marketplace Group et le cabinet de conseil immobilier Cifi. Cette progression a été alimentée en particulier par le Grand Zurich (+3,7%) et la Suisse centrale (+3,8%).

Les hausses ont été plus modérées en Suisse orientale (+0,6%), dans la région lémanique et le Mittelland (+0,4% chacun).

Le Tessin (-2,9%) a observé le repli le plus marqué.

La hausse des taux d'intérêt, due à l'envolée de l'inflation, pourrait par ailleurs entraîner de nouvelles progressions de loyers au cours des prochains mois. "Les pouvoirs publics pourraient en effet relever le taux d'intérêt de référence découlant du droit du bail dès le printemps 2023. (...) La hausse des loyers pourrait alors atteindre 3%", prévoit Martin Waeber, directeur de la division Real Estate, de SMG Swiss Marketplace Group.

"La croissance de la demande due à l'immigration et la pénurie de logements qui sévit dans de nombreuses régions aggravent la situation", ajoute le responsable.

Par ailleurs, les personnes ayant acquis un appartement en copropriété en octobre ont dû débourser davantage (+0,7%) contrairement aux acheteurs de maisons individuelles (-0,5%).

"Il ne faut toutefois s'attendre à aucune correction fondamentale des prix des logements en propriété malgré l'augmentation des charges de financement, consécutive au relèvement des taux directeurs par la Banque nationale suisse", car la demande continue à excéder l'offre, souligne le communiqué.

