Les loyers ont connu un net rebond en mai, selon Immoscout

Zurich (awp) - Après plusieurs mois de stagnation, les loyers en Suisse sont repartis nettement à la hausse en mai, à en croire la plateforme Immoscout. L'augmentation moyenne s'est élevée à 0,7% par rapport à avril, soit presque autant que la variation enregistrée au cours des douze derniers mois (+0,9%).

Deux régions sont particulièrement concernées par le rebond des loyers, à savoir l'agglomération zurichoise et la Suisse centrale, dont les hausses moyennes ont atteint respectivement 1,8% et 1,2%, selon l'indice Swiss Real Estate Offer publié jeudi par Immoscout et compilé sur la base d'annonces immobilières.

Le bassin lémanique (0,5%) et la Suisse du nord-ouest (0,4%) ont connu des progressions plus modérées, alors que la tendance à la stagnation s'est poursuivie dans la région Mittelland et en Suisse orientale (+0,1% pour les deux). La plateforme immobilière a constaté une baisse de 0,8% au Tessin durant la période sous revue.

La hausse des taux hypothécaires n'a pour l'instant pas enrayé la dynamique des prix pour l'immobilier en propriété. Pour les maisons individuelles, les montants demandés ont pris 1% en moyenne sur un mois, à comparer à la hausse de 0,2% pour les propriétés par étage.

"Les vendeurs continuent (...) de considérer que la propension à payer est en hausse", affirme Martin Waeber, responsable de l'immobilier chez SMG Swiss Marketplace, qui compile l'indice avec le cabinet spécialisé Cifi. De nombreux observateurs anticipent un ralentissement imminent, avertit néanmoins Immoscout.

