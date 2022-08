Les loyers proposés en Suisse stables en juillet

Zurich (awp) - Pour la première fois depuis juin 2021, les loyers proposés en Suisse ont stagné sur un mois en juillet, mais augmenté de 2% sur un an, voire même de plus de 6% à Zurich.

Les loyers des appartements mis en location "ont connu une baisse minimale de 0,2%" par rapport au mois précédent, souligne lundi Homegate, dont l'indice calculé avec la Banque cantonale de Zurich se situe désormais à 117,7 points.

Le portail immobilier indique que "tant le nombre de logements vacants que le nombre de demandes de permis de construire sont en baisse, alors que la demande reste élevée en raison de l'immigration". De plus, les charges des logements proposés ne reflètent pas encore les coûts réels, plus élevés.

Des baisses marquées ont été enregistrées dans les cantons de Zoug (-3,9%), des Grisons (-2,5%), de Genève (-1,6%) et de Glaris (-1,3%). En revanche, tous les cantons cités ont affiché une hausse par rapport à l'année précédente, en particulier les Grisons (+4,3%). Seuls Nidwald (+7,3%) et Schwyz (+4,7%) affichent des augmentations encore plus importantes.

Dans les villes, des baisses sont signalées à Genève et à Lausanne (-1,6% chacune) sur un mois, à l'inverse de Bâle (+0,7%) et Lucerne (+0,4%). Toutes les villes enregistrent une hausse par rapport à juillet 2021, en particulier Zurich (+6,4%).

