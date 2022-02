Les loyers proposés ont gonflé en janvier

Zurich (awp) - En janvier, les loyers proposés ont augmenté de 0,26% en Suisse par rapport à décembre. Seuls quelques cantons comme Genève et le Valais ont connu une baisse. Sur un an, les prix ont reculé à Lausanne et dans la Cité de Calvin.

L'indice des loyers proposés a pris 0,3 point pour atteindre 116,7 points le mois dernier, selon la plateforme immobilière homegate.ch en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB) mardi.

En janvier, les prix sont restés stables ou ont grimpé dans la plupart des cantons, à l'image de Vaud (+0,4%), de Fribourg et de Neuchâtel (+0,5% chacun) ou encore du Jura (+0,7%).

Les cantons de Nidwald (+1,5%) et de Zoug (+3,9%) ont affiché les plus fortes progressions sur un mois. En revanche, seuls les cantons des Grisons (-2%), du Valais (-0,4%), de Schaffhouse (-0,4%) et de Genève (-0,1%) ont enregistré un recul des loyers proposés.

Pour les villes, à l'exception de Saint-Gall (-0,8%) et de Lucerne (-0,4%), les loyers proposés ont partout légèrement augmenté, la plus forte hausse étant enregistrée à Berne (+1%).

En comparaison annuelle, Zurich, Berne et Lugano ont enregistré une hausse de plus de 2%. A l'inverse, les loyers ont reculé à Genève (-1,3%), Lausanne (-1,7%) et Lucerne (-1,1%).

Cet indice mesure les variations mensuelles des loyers après correction des facteurs qualificatifs pour les appartements mis ou remis en location sur la base des offres actuelles du marché.

