Les loyers proposés presque stables en Suisse au mois de mars

Zurich (awp) - Les loyers proposés ont progressé de manière infime au mois de mars en Suisse, avec une hausse de 0,09%, selon l'indice d'Homegate, fondé sur les annonces en ligne sur la plateforme. Sur un an, la hausse atteint 0,7%, a précisé lundi l'entreprise.

A l'exception des cantons de Saint-Gall et de Fribourg, où les loyers proposés ont stagné sur un mois, ils ont augmenté dans ceux de Genève (+1,0%), Bâle-Ville (+1,0%) et du Valais (+0,9%). Dans les cantons d'Obwald (-0,5%) et de Schaffhouse (-0,6%), ils ont par contre essuyé des replis.

Par villes, Zurich (+1,2%) a enregistré une hausse nette des loyers, tout comme Bâle (+1,1%). A Berne (-1,0%) et Lugano (-0,3%), ils ont par contre reculé.

ol/jh