Les loyers reculent en ville de Genève

Genève (awp) - Les loyers en ville de Genève ont reculé de 1,8% en octobre sur un an et se sont contractés de 1,1% sur l'ensemble du canton, selon l'indice des loyers de Homegate publié mardi.

Ce baromètre, réalisé avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB), est ressorti à 114,9 points en octobre, comme en septembre. Mais il se situait à 113,8 points il y a une année, note le communiqué.

Cette évolution s'avère très différente de celle de la moyenne du marché suisse, puisque les loyers ont stagné par rapport à septembre 2020. Et ils se sont appréciés de 0,97% en moyenne nationale par rapport à octobre 2019.

Au niveau des cantons, les loyers sont devenus plus chers dans les cantons de Bâle Ville (+0,62%), d'Uri (+0,60%) et d'Appenzell Rhodes-Extérieures et Intérieures (+0,69%), alors qu'ils se sont contractés au Tessin (-0,58%), en Valais (-0,51%) et à Zoug (-0,48%).

Dans les centres urbains, mis à part la Cité de Calvin, ils ont reculé à Lugano (-0,44%), mais ont gagné du terrain à Lausanne (+0,40%) et à Berne (+0,39%).

