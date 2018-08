Les loyers sont repartis à la baisse en juillet en Suisse

Zurich (awp) - Après une forte hausse de 2% en juin, les loyers sont repartis à la baisse en Suisse en juillet, estime Immoscout24. Sur le mois sous revue, ils ont diminué en variation mensuelle de 0,8%, marquant un retour à leur niveau de mars dernier. En glissement annuels ils ont crû de 0,3%.

Le repli observé sur le mois sous revue intervient après l'envol de juillet, lequel était apparemment dû aux délais de résiliations de nombreux loyers fixés à fin juin, indique vendredi Immoscout24. Les loyers de l'offre ont ainsi retrouvé un niveau normal.

Le loyer moyen suisse pour un appartement de 100 mètres carrés s'est fixé le mois dernier à 2190 francs suisses, contre 2210 francs suisses en juin. Les différences entre les diverses régions du pays demeurent cependant importantes, Zurich, en tête, affichant un montant de 2635 francs suisses, soit 805 francs suisses de plus qu'en Suisse orientale, zone la moins onéreuse.

En Suisse romande, les loyers n'ont quasiment pas varié, la région lémanique affichant une très légère hausse de 0,1%. Il en est allé de même dans le Nord Ouest de la Suisse.

Prix d'achat en baisse

En matière de maison familiales, les prix de l'offre ont légèrement fléchi de 0,4% en juillet sur un mois et de 4,3% en l'espace d'un an. Le loyer médian s'est en conséquence érodé à 6147 francs suisses, soit 274 francs suisses de moins qu'un an auparavant, juillet 2017 ayant vu les tarifs atteindre leur plus haut niveau depuis 2010.

Le prix moyen pour une propriété par étages (PPE) est resté lui aussi quasiment stable, à 7000 francs suisses par mètre carré, soit un infime repli de 0,1% en un mois. En comparaison annuelle, la baisse s'établit à 4,7%.

vj/jh