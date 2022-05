Les loyers sont restés stables en avril

Zurich (awp) - Les loyers proposés en Suisse sont restés quasi-stables (+0,2%) en avril par rapport au mois précédent. Les cantons de Nidwald et de Zoug ont connu les variations plus importantes que la moyenne.

En comparaison annuelle, l'indice du marché des loyers de la plateforme immobilière Homegate a cependant pris 1,8% à 115,6 points, indique mercredi un communiqué.

Le canton de Nidwald a connu la hausse mensuelle la plus remarquable (+1,7%) et Zoug (-2%) le repli le plus marqué en avril. A l'exception de Zoug, tous les autres cantons ont vu leurs loyers augmenter en glissement annuel ou stagner.

Au niveau des villes, Zurich a connu une avancée des loyers de 1% tandis que Lugano, a enregistré un repli de 0,5%.

