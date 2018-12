Les loyers stagnent en Suisse en novembre selon l'indice Homegate

Zurich(awp) - Les loyers proposés en Suisse sont restés inchangés entre les mois d'octobre et de novembre, selon l'indice du portail immobilier Homegate. Ce dernier est resté inchangé sur un mois à 113,2 points, a souligné Homegate mercredi. Sur un an, il a essuyé un repli de 0,4%.

On observe néanmoins des disparités régionales, la moitié des cantons essuyant un repli des loyers en comparaison mensuelle. Les cantons de Nidwald (-0,8%), du Valais et du Tessin (chacun -0,5%) ont enregistré les plus nets replis. Dans les autres cantons, les loyers ont légèrement progressé, comme à Zurich (+0,3%).

Par villes, Lugano a essuyé le plus net repli (-1,3%) tandis que Berne a enregistré la plus forte hausse (+1,3%). Les grandes villes de Bâle (-0,4%), Genève (+0,3%) et Zurich (+0,8%) ont également connu des évolutions diverses.

L'indice des loyers d'Homegate, développé en partenariat avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB) avait enregistré son plus-haut en février 2016 à 114,6 points.

