Les magasins Lipo repris par l'autrichien XXXLutz

Zurich (awp) - La chaîne d'ameublement Lipo, qui compte 23 magasins en Suisse, est reprise par l'autrichien XXXLutz. Ce dernier continuera d'exploiter la marque. Tous les salariés, soit 635 personnes, seront repris. La transaction doit être bouclée d'ici mi-2022.

L'opération suit "un plan de désinvestissement" du propriétaire sud-africain de la chaîne, Steinhoff International Holdings, selon le communiqué paru lundi. Le montant du rachat est passé sous silence. Selon le rapport annuel de 2020, "dans un marché suisse compétitif", Lipo a vu ses recettes croître de 2% à 171 millions d'euros (178,5 millions de francs suisses). La part du commerce en ligne représentait 7% des ventes.

XXXLutz reprendra le site de commerce en ligne de Lipo, l'équipe de logistique de Derendingen (Soleure) et le centre de services basé à Pratteln (Bâle-Campagne). La direction et les cadres de resteront en place.

Le groupe autrichien dispose de 370 magasins dans 13 pays et compte 25'700 employés. Ayant ouvert un premier emplacement à Rothrist (Argovie) en 2018, il a ensuite mis la main sur les 21 magasins d'ameublement Pfister puis sur six filiales Interio, cédées par Migros et converties en magasins Mömax.

Steinhoff International a déjà cédé Conforama France à XXXLutz et au fonds américain Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) en 2020.

