Zoug (awp/ats) - La chaîne de magasins de chaussures Reno, présente surtout outre-Sarine, a déposé à son tour le bilan en Suisse. Le sort des 16 filiales et des 65 employés reste inconnu. La maison mère en Allemagne ainsi que la filiale autrichienne ont déjà pris une telle décision.

Il n'est pas possible de dire ce qu'il adviendra, a indiqué Reno Suisse dimanche. "Nous devons maintenant avoir une vue d'ensemble", a déclaré Dieter Metz, directeur financier de l'entreprise, cité dans un communiqué. La recherche d'investisseurs n'a pas abouti.

Les filiales suisses ont été rattrapées par les mêmes problèmes qu'en Allemagne et en Autriche. Faute de livraisons, les rayons sont vides et le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. En cause, le changement de comportement des consommateurs, l'augmentation des coûts de l'énergie, l'inflation et des conséquences de la guerre en Ukraine.

La société mère en Allemagne avait déjà entamé une procédure d'insolvabilité fin mars, six mois seulement après un changement de propriétaire. Les filiales en Suisse et en Autriche n'étaient pas concernées dans un premier temps. Reno exploitait environ 180 magasins et employait environ 1000 personnes.