Les magasins ont disparu : comment Reliance a surpris Amazon dans la bataille pour le commerce de détail du futur en Inde.

Les clients potentiels ont été refoulés par la sécurité, déçus par l'état de fermeture du magasin, qui porte toujours l'enseigne de la plus grande marque de Future, Big Bazaar, mais qui sera probablement bientôt rebaptisé magasin Reliance.

Dans toute l'Inde, des scènes similaires se déroulent alors que Reliance Industries, le plus grand conglomérat indien dirigé par Mukesh Ambani, l'homme le plus riche du pays, s'apprête à prendre le contrôle de facto d'un bien immobilier commercial prisé dont Amazon.com Inc. souhaitait devenir copropriétaire.

La Cour suprême de l'Inde est actuellement saisie de l'âpre différend entre les titans de l'entreprise, dans lequel Amazon a cherché à bloquer l'achat prévu par Reliance, pour 3,4 milliards de dollars, des actifs de vente au détail de Future Group.

La prise de contrôle par Reliance a commencé de manière très discrète dans la nuit du 25 février, lorsque son personnel a commencé à arriver dans les magasins Future. De nombreux membres de la direction de Future étaient dans l'ignorance des plans, alors que les employés des magasins de tout le pays commençaient à appeler frénétiquement, selon des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

"C'était tendu, tout le monde paniquait. Nous ne savions pas qui ils étaient. Ils voulaient un accès et les personnes âgées n'en savaient rien", a déclaré un employé d'un magasin Big Bazaar de New Delhi, décrivant ce qui s'est passé vers 20 heures ce jour-là.

Dans un magasin Future de la ville de Sonipat, dans le nord de l'État d'Haryana, des annonces ont été faites pour demander aux clients de partir car Reliance avait pris le contrôle, selon une source. À Vadodara, dans l'ouest de l'État du Gujarat, les employés de Future arrivant au travail le lendemain matin ont été priés de rentrer chez eux sans explication, a indiqué une autre source.

Invoquant des paiements impayés par Future, Reliance a pris le contrôle des opérations de quelque 200 magasins Big Bazaar et prévoit de saisir 250 autres points de vente de Future. Ensemble, ils représentent les joyaux de la couronne du réseau de vente au détail de Future et environ un tiers de tous les points de vente de Future.

Bien que Reliance n'ait pas joué un grand rôle public dans le conflit juridique, elle avait, selon des sources, repris depuis quelques mois un grand nombre de baux détenus par Future, le numéro deux indien de la vente au détail et partenaire commercial d'Amazon, qui est à court d'argent.

La possession soudaine des magasins par Reliance semble avoir donné ce que certains analystes appellent un coup de grâce qui gâche les chances d'Amazon de démêler le transfert des actifs de Future à Reliance. Et ce, en dépit d'une série de batailles juridiques remportées par le géant américain du commerce électronique jusqu'à présent, bloquant l'accord de 2020 annoncé entre les deux entreprises indiennes.

"Pourquoi Amazon va-t-il se battre maintenant ?" a déclaré une source proche de l'entreprise américaine ayant connaissance du conflit juridique. "Les magasins sont partis".

Les représentants de Reliance, Amazon et Future n'ont pas répondu aux questions de Reuters pour cet article. Les sources ont demandé à ne pas être identifiées en raison de la nature sensible du litige.

APRÈS LE RACHAT, LES DISCUSSIONS

Future Retail a déclaré le 26 février qu'il "réduisait ses activités" afin de réduire ses pertes, sans toutefois mentionner Reliance dans sa déclaration. Le groupe Future dans son ensemble a une dette de plus de 4 milliards de dollars.

Reliance prévoit de conserver les employés de Future dans les magasins qu'elle reprend, selon des sources.

Amazon, qui détient une participation dans une unité distincte de Future Group qui, selon lui, empêche Future de vendre des actifs de vente au détail sans son autorisation, a qualifié les supermarchés et autres magasins de réseau "irremplaçable" dans un secteur dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 900 milliards de dollars.

Au fil du temps, les querelles juridiques ont pris de l'ampleur et ont été marquées par une rhétorique peu glorieuse. À un moment donné, Amazon a demandé que le directeur général de Future, Kishore Biyani, soit détenu en prison pour avoir désobéi à un ordre juridique. Et Future a un jour comparé Amazon à Alexandre le Grand et à son "ambition impitoyable de brûler la terre".

Mais jeudi, six jours après l'action de Reliance, Amazon, lors d'une audience de la Cour suprême, a appelé de manière inattendue à des discussions cordiales pour mettre fin au différend - une proposition que Future a acceptée.

"Des gens ont repris des magasins... ayons au moins une conversation", a déclaré Gopal Subramanium, l'avocat d'Amazon.

Les discussions devraient commencer bientôt.

Quelle que soit l'issue des discussions, les analystes affirment qu'Amazon avait gravement sous-estimé Reliance.

"Si quelqu'un aurait dû voir cela venir, c'est bien Amazon et ils auraient dû s'y préparer", a déclaré Devangshu Dutta du cabinet de conseil en commerce de détail Third Eyesight.

"De toute évidence, ils ne l'ont pas fait".