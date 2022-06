Les mandataires russes prévoient de voter dans la région ukrainienne de Zaporizhzhia sur l'adhésion à la Russie

"Le peuple déterminera l'avenir de la région de Zaporizhzhia. Le référendum est prévu pour cette année", a déclaré le fonctionnaire, Vladimir Rogov, cité par TASS, sans donner plus de détails sur le calendrier.

Environ 60 % de la région est sous contrôle russe, faisant partie d'une bande du sud de l'Ukraine dont Moscou s'est emparé au début de la guerre, y compris la majeure partie de la province voisine de Kherson où les responsables installés par les Russes ont également discuté des plans pour un référendum.

M. Rogov a déclaré que l'administration élaborerait des plans sur la manière de procéder à un référendum même si la Russie ne parvenait pas à prendre le contrôle de toute la région. La ville de Zaporizhzhia, le principal centre urbain, est toujours tenue par l'Ukraine.

La région comptait environ 1,6 million d'habitants avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine le 24 février.

Les offres visant à incorporer Kherson ou Zaporizhzhia à la Russie contrediraient l'affirmation du président Vladimir Poutine, au début de l'invasion, selon laquelle Moscou n'avait pas l'intention d'occuper le territoire ukrainien.

"L'écrasante majorité des habitants de notre région veulent rapidement retourner dans leur port d'attache et faire partie de la grande Russie", a déclaré l'agence de presse RIA, citant les propos de M. Rogov.

Le Kremlin a déclaré que c'est aux personnes vivant dans les régions de décider de leur avenir.

L'Ukraine affirme que tout référendum organisé sous l'occupation russe serait illégal et que ses résultats seraient frauduleux. Moscou et ses mandataires ont organisé des référendums en 2014 en Crimée, que la Russie a saisie et annexée, et dans certaines parties de deux provinces orientales qui ont déclaré leur indépendance.

M. Rogov a également déclaré que les premières expéditions de céréales partiraient du port de Berdyansk, sur la mer d'Azov, dans le courant de la semaine, rapporte TASS.

L'Ukraine affirme que toute expédition de ce type à partir de ports occupés équivaudrait à un pillage illégal. Le blocus des exportations de l'Ukraine - l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde - a fait grimper les prix mondiaux et fait craindre une crise alimentaire mondiale. Le Kremlin rend Kiev et les sanctions occidentales responsables de la situation.