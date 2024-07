Les étudiants qui manifestent pour réclamer la fin des quotas pour les emplois publics au Bangladesh ont appelé jeudi à un arrêt total de l'activité dans tout le pays, après les affrontements meurtriers de cette semaine qui ont fait six morts et des centaines de blessés.

En colère contre le taux élevé de chômage des jeunes, avec près de 32 millions de personnes sans emploi ni éducation sur une population de 170 millions d'habitants, les étudiants ont fait pression pour l'abolition d'un quota de 30 % de réservations pour les familles des combattants de la liberté.

"Nous poursuivrons nos projets de fermeture complète... Tous les établissements resteront fermés", a déclaré à Reuters Nahid Islam, coordinatrice de la manifestation.

"Seuls les hôpitaux et les services d'urgence resteront opérationnels, les ambulances étant les seuls moyens de transport autorisés.

De nombreux bureaux gouvernementaux et privés étaient ouverts jeudi dans la capitale, Dacca, et les rues étaient sillonnées de véhicules à trois roues et de motos, mais les bus publics étaient moins nombreux qu'à l'accoutumée.

Les autorités avaient fermé toutes les universités publiques et privées pour une durée indéterminée à partir de mercredi et envoyé la police anti-émeute et la force paramilitaire Border Guard sur les campus universitaires pour assurer le maintien de l'ordre.

Ces manifestations constituent le premier défi important lancé au gouvernement du Premier ministre Sheikh Hasina depuis qu'elle a remporté un quatrième mandat consécutif en janvier lors d'une élection boycottée par le parti nationaliste du Bangladesh (BNP), qui est dans l'opposition.

Dans un discours à la nation mercredi, Mme Hasina a promis que son gouvernement mettrait en place un comité judiciaire pour enquêter sur les décès survenus après que la police a tiré des balles et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Le 7 août, la Cour suprême entendra l'appel du gouvernement contre un verdict de la Haute Cour qui a ordonné le rétablissement de la réserve de 30 % pour les familles de ceux qui ont combattu dans la guerre d'indépendance du Pakistan en 1971, a-t-elle ajouté.

Hasina a demandé aux étudiants d'être patients jusqu'au verdict.

Les violences ont été déclenchées par des affrontements dans tout le pays entre des milliers de manifestants et des membres de l'aile étudiante du parti au pouvoir de Mme Hasina, la Ligue Awami. Au moins trois étudiants figurent parmi les six personnes tuées lors des affrontements de mardi, selon la police.

Les manifestations se sont intensifiées après que Mme Hasina, la fille de Sheikh Mujibur Rahman, qui a mené le Bangladesh à l'indépendance du Pakistan, a refusé de répondre aux demandes des manifestants.

Des groupes de défense des droits, tels qu'Amnesty International, ainsi que les Nations unies et les États-Unis, ont exhorté le Bangladesh à protéger les manifestants pacifiques contre la violence.