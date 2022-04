Les manifestants défient le régime militaire lors de marches massives au Soudan

Un manifestant de 19 ans a été abattu par les forces de sécurité dans le quartier de Sharg al-Nil à Bahri, de l'autre côté du Nil, en face de Khartoum, ont indiqué des médecins, qui ont ajouté que deux hôpitaux qui soignent les manifestants ont été perquisitionnés mercredi.

Les protestations, menées par des comités de résistance de quartier, interviennent au cours du sixième mois d'une campagne contre le coup d'État militaire du 25 octobre. Depuis lors, les militaires n'ont pas nommé de premier ministre tandis que l'économie s'est détériorée dans un contexte de suspension de l'aide étrangère.

Les manifestants, dont la plupart jeûnent pour le Ramadan, ont bravé le dur soleil et des températures avoisinant les 42 degrés Celsius (107,6 degrés Fahrenheit). À Omdurman, certains ont été vus en train de s'asperger d'eau à partir de tuyaux d'arrosage provenant de maisons situées le long du parcours de protestation.

"Nos amis sont des martyrs, alors nous vaincrons les soldats en jeûnant, nous continuerons sans nous fatiguer sur le chemin de la liberté et de la justice", a déclaré Ahmed Abdallah, un étudiant de 23 ans, transpirant sous le soleil.

Au moins 94 personnes ont été tuées par les forces de sécurité et des milliers ont été blessées lors de la répression des manifestations, selon les médecins.

Le 6 avril marque l'anniversaire des manifestations massives contre Bashir en 2019 devant le quartier général de l'armée, après quoi les manifestants ont entamé un sit-in qui a abouti à la destitution de Bashir par les dirigeants militaires lors d'un coup d'État.

Le sit-in avait exigé une remise du pouvoir aux civils, mais il a été dispersé le 3 juin par les forces de sécurité qui sont accusées d'avoir tué des dizaines de personnes. Un accord de partage du pouvoir a été conclu par la suite, mais il a pris fin avec le coup d'État d'octobre, qui, selon les dirigeants militaires, était une mesure corrective nécessaire.

Reuters a rapporté que les factions alliées aux militaires avaient élaboré un accord pour cimenter leur mainmise sur le pouvoir et exclure les partis et groupes civils qui avaient partagé le pouvoir et participé à la manifestation de mercredi.

"Le peuple soudanais n'a pas encore atteint son objectif", a déclaré un communiqué du département d'État américain, ajoutant que "les manifestations pacifiques doivent pouvoir se poursuivre sans crainte de violence."

DES PROTESTATIONS DANS TOUT LE PAYS

Alors que la manifestation dans la capitale a été convoquée plus tard dans l'après-midi pour tenir compte des manifestants qui jeûnent, les protestations ont débuté plus tôt dans la journée dans les villes et villages du pays, notamment à El Obeid, Nyala et Geneina à l'ouest, à Port-Soudan, Kassala et Gadaref à l'est, et à Madani, Kosti et Kadugli au sud.

Les forces de sécurité et l'armée ont été déployées dans les rues principales et les principales installations gouvernementales de la capitale et les ponts menant aux villes voisines d'Omdurman et de Bahri ont été bloqués par des conteneurs d'expédition.

À Khartoum, des dizaines de milliers de personnes ont marché en direction de l'aéroport, affrontant les gaz lacrymogènes et les grenades assourdissantes alors qu'elles s'arrêtaient pour rompre leur jeûne. Ils ont continué à marcher après le coucher du soleil, en scandant : "La révolution est la révolution du peuple et l'autorité est l'autorité du peuple".

"Nous sommes sortis malgré la chaleur et malgré le jeûne pour retrouver notre gouvernement civil et faire tomber le coup d'État", a déclaré la manifestante Mayada Kheiry.

Ils ont affronté la police et d'autres gaz lacrymogènes à la frontière extérieure de l'aéroport, et les manifestants ont barricadé la rue, l'une des plus grandes de la capitale.

À Omdurman, on pouvait voir les forces de sécurité, y compris la Central Reserve Police, sanctionnée par les États-Unis, poursuivre les manifestants qui se dirigeaient vers le bâtiment du parlement dans des rues secondaires. Un journaliste de Reuters a déclaré que des coups de feu pouvaient être entendus alors que les manifestants commençaient à se préparer à rompre leur jeûne.

Les comités de résistance de Khartoum et d'Omdurman ont appelé les manifestants à se retirer à la nuit tombée, les comités d'Omdurman invoquant la répression.