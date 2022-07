Les manifestants soudanais dénoncent la violence dans l'État du Sud

Plus de 30 personnes ont été tuées et 100 autres blessées lors d'affrontements tribaux qui ont débuté la semaine dernière entre les tribus Hausa et Fung dans l'État du sud-est, près de la frontière avec l'Éthiopie, selon des responsables soudanais et les Nations Unies.

Les autorités ont déclaré dimanche qu'elles allaient renforcer la présence sécuritaire dans l'État et enquêter sur les affrontements. Un couvre-feu a été déclaré dans deux villes.

Les manifestants dans la capitale portaient des pancartes indiquant "Arrêtez la guerre civile", "Le Nil bleu saigne" et "Annulez l'accord de paix de Juba", alors qu'ils marchaient vers le palais présidentiel.

Des flambées de violence sporadiques ont eu lieu dans plusieurs régions du Soudan, notamment dans les régions côtières de l'est et dans l'ouest du Darfour, malgré un accord de paix national signé par certains groupes rebelles à Juba en 2020.

Le mouvement antimilitaire, qui a mené une campagne de protestations depuis un coup d'État en octobre 2021, a accusé les militaires d'attiser le conflit interne et de ne pas protéger les civils.

"La poursuite du coup d'État signifie plus de morts comme nous l'avons vu au Nil bleu, au Darfour et dans d'autres endroits", a déclaré Mohamed Idris, un manifestant de 43 ans à Khartoum.

Les chefs militaires ont déclaré que leur prise de pouvoir était nécessaire pour préserver la stabilité du Soudan au milieu des luttes politiques intestines, et qu'ils s'efforcent de tirer parti de l'accord de paix au Darfour et dans d'autres régions.