Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis son élection, le président du Kenya, William Ruto, a impressionné les défenseurs du climat sous la Tour Eiffel, a côtoyé les grands noms de la technologie dans la Silicon Valley et a reçu un toast en tant que gardien de la paix à la Maison-Blanche.

Pendant qu'il accumulait des dizaines de voyages à l'étranger, ses concitoyens enduraient des difficultés économiques insoutenables.

Déjà accablés par la crise du coût de la vie et voyant les membres du gouvernement profiter des largesses que leur confèrent leurs fonctions, les Kényans ont contraint Ruto à renoncer à son projet d'introduire des hausses d'impôts vertigineuses après plusieurs jours de manifestations.

Cette volte-face a mis en évidence le fossé qui sépare l'image de Ruto, voix mondiale du Kenya et de l'ensemble du continent, et la dure réalité de son pays, accablé par la dette, la corruption et les menaces qui pèsent sur la sécurité.

Selon les analystes et les politiciens, cette situation l'a gravement affaibli au niveau national, son administration étant divisée dans sa réponse et ses opposants rajeunis, cherchant à exploiter la vague de mécontentement à l'approche des élections de 2027.

"Asservie et soutenue par des intérêts étrangers, et jamais favorable au peuple dans ses perspectives et ses intérêts, (l'administration de Ruto) devait faire face aux conséquences de ses priorités", a déclaré à Reuters Willy Mutunga, ancien président de la Cour suprême du Kenya.

"Tant que les intérêts matériels des jeunes ne seront pas pris en compte, le fossé se creusera de plus en plus", a-t-il ajouté.

Un porte-parole de M. Ruto n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Kenya, qui est déjà l'une des plus grandes économies et l'une des plus fortes démocraties d'Afrique, a élargi son rôle mondial au cours des dernières années.

À la veille du point culminant des manifestations, M. Ruto a envoyé 400 policiers à la tête d'une force de stabilisation en Haïti.

Les États-Unis ont désigné le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN, le premier en Afrique subsaharienne, ce qui lui donne accès à la formation et à l'équipement, mais ne l'oblige pas à participer aux opérations de l'OTAN.

Au début du mois, M. Ruto s'est exprimé lors du sommet du G7 sur la nécessité de réformer le système financier mondial pour aider les pauvres. Il s'est également imposé comme un ardent défenseur de l'Afrique dans les appels à l'action contre le changement climatique.

Cependant, avec les manifestations qui ont éclaté dans tout le pays, y compris dans la ville natale de M. Ruto, Eldoret, et les appels de plus en plus pressants à son départ, certains analystes estiment que son administration lutte pour sa survie.

Si M. Ruto consacre plus de temps et d'énergie à répondre aux préoccupations intérieures, les puissances occidentales risquent de perdre l'attention de l'un de leurs meilleurs alliés dans la bataille pour l'influence en Afrique, où elles cherchent à contrer le pouvoir croissant de la Russie et de la Chine, ont déclaré des diplomates et des analystes.

M. Ruto a proposé un dialogue pour apaiser les craintes des manifestants, mais il n'est pas certain que cette proposition soit acceptée ni avec qui les pourparlers auraient lieu.

Il doit également présenter un nouveau plan pour relever les défis économiques du Kenya, ce qui risque d'être difficile à faire accepter en raison des réductions de déficit qu'il devra opérer pour satisfaire aux conditions des bailleurs de fonds internationaux en vue d'un financement futur.

"Même si les manifestations nationales se dissipent, cette désobéissance civile est un moment déterminant pour une génération", a déclaré Declan Galvin, directeur général de la société de conseil Exigent Risk Advisory, basée à Nairobi.

"Les prochaines élections n'auront lieu que dans plusieurs années, mais il est clair que M. Ruto doit modifier sa position politique afin de répondre aux besoins de la population pour assurer sa propre survie politique.

ARROGANCE EFFRONTÉE

M. Ruto a acquis la réputation d'avoir une éthique de travail féroce, mais il a eu du mal à se défaire de l'accusation portée contre lui par la Cour pénale internationale pour son rôle dans les violences post-électorales de 2007-2008, même après que la Cour a abandonné l'affaire.

Gabrielle Lynch, spécialiste du Kenya à l'université de Warwick au Royaume-Uni, a déclaré que M. Ruto était "un artiste incroyable", capable de présenter des faits et des chiffres aux donateurs, puis d'adapter son langage corporel et son ton pour un rassemblement local plus tard dans la même journée.

"C'est comme si le fait de se présenter comme un leader mondial contribuait à le légitimer dans son pays et à lui ôter l'étiquette d'instigateur paroissial de la violence", a déclaré M. Lynch.

Soulignant l'ampleur de ses déplacements, M. Ruto a effectué au total 62 voyages dans 38 pays au cours de ses 20 premiers mois au pouvoir, selon un décompte du journal kenyan Daily Nation.

Mais une fois rentré chez lui, Ruto est resté sourd aux plaintes concernant la direction que prenait le pays, selon deux sources en contact régulier avec son bureau.

Après avoir fait campagne en tant que champion des "arnaqueurs" à faibles revenus, les opposants de Ruto l'ont affublé du surnom de "Zakayo", le nom swahili d'un collecteur d'impôts avide dans la Bible.

Alors que les protestations se multipliaient, des vidéos de politiciens faisant étalage de leur richesse ont largement circulé. Les domiciles et les entreprises des parlementaires qui ont soutenu les hausses d'impôts ont été pris pour cible.

Mutula Kilonzo Jr, membre de l'opposition et gouverneur du comté de Makueni, a déclaré que "l'arrogance effrontée" des fonctionnaires alimentait le mécontentement.

La colère a également été dirigée contre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), considérés comme les moteurs de la politique fiscale de M. Ruto. Depuis qu'il a réduit les augmentations d'impôts, M. Ruto doit maintenant trouver une autre voie pour rendre plus gérable la dette de son pays, qui s'élève à quelque 80 milliards de dollars, soit environ 70 % du PIB.

MAIN DE FER, GANT DE VELOURS

Les relations entre le Kenya et les États-Unis se sont approfondies sous la présidence de M. Ruto, mais les critiques déplorent que l'admiration mutuelle ait obscurci le point de vue de Washington sur les défis auxquels le Kenya est confronté.

Le soutien des États-Unis a été crucial dans la lutte contre les militants islamistes en Somalie et, en mai, M. Ruto a bénéficié de la première visite d'État aux États-Unis d'un dirigeant africain depuis plus de 15 ans.

M. Ruto est considéré comme proche de Meg Whitman, ancienne PDG d'eBay et de Hewlett Packard, actuellement ambassadrice des États-Unis au Kenya, et cette relation a permis d'attirer des investisseurs étrangers, en particulier des entreprises technologiques basées aux États-Unis, selon des diplomates basés à Nairobi.

Le département d'État n'a pas fait de commentaires.

Boniface Mwangi, un éminent activiste social kenyan, a déclaré que les déclarations diplomatiques d'inquiétude et l'appel du secrétaire d'État américain Antony Blinken à M. Ruto après les violences étaient "trop peu, trop tard" et que Washington devait maintenant adopter une ligne plus dure.

Il a déclaré avoir conseillé la semaine dernière à l'ambassade des États-Unis à Nairobi d'user de son influence sur le président pour l'inciter à dialoguer avec les manifestants alors que le mouvement prenait de l'ampleur.

"Des gens ont dû mourir pour qu'ils disent quelque chose", a-t-il déclaré. "Ils ont acheté cette personnalité brillante et charmante. Ils ne voient pas le fer derrière le gant de velours". (Rédaction : Ros Russell)