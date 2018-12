Les manifestations contre Orban continuent en Hongrie

BUDAPEST, 17 décembre (Reuters) - Quelque 2.000 Hongrois se sont de nouveau rassemblés lundi soir devant le siège de la télévision d'Etat à Budapest pour défendre la liberté des médias et l'indépendance de la justice.

Organisé par une opposition fragmentée, le mouvement de contestation du Premier ministre nationaliste Viktor Orban a pris de l'ampleur ces derniers jours, culminant dimanche avec une manifestation qui a rassemblé plus de 10.000 personnes dans le centre de la capitale.

Les manifestant dénoncent la main mise de l'Etat sur les médias et l'adoption la semaine dernière d'une loi prévoyant la création de nouveaux tribunaux administratifs compétents pour des questions sensibles telles que la loi électorale, les manifestations et la corruption, qui seront placés sous la tutelle du gouvernement. (Krisztina Than et Gergely Szakacs Tangi Salaün pour le service français)