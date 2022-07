Les manifestations immobilières en Chine menacent d'entamer 220 milliards de dollars de prêts hypothécaires des banques

Les ratios de créances douteuses des banques pourraient être multipliés par trois ou cinq suite à l'arrêt des paiements hypothécaires par les acheteurs, estiment les analystes, ajoutant que les protestations augmenteront considérablement l'exposition des créanciers au risque du secteur immobilier en manque de liquidités.

L'élargissement de la protestation des acheteurs de maison en Chine ajoute aux malheurs du secteur immobilier du pays, qui représente un quart de l'économie, et des banques qui ont été ébranlées l'année dernière par une série de promoteurs immobiliers ne respectant pas leurs obligations en matière de dette.

Les investisseurs chinois se sont débarrassés des actions bancaires et immobilières jeudi, craignant que l'aggravation des problèmes dans le secteur immobilier ne commence à toucher le système financier. L'indice bancaire CSI300 a chuté jusqu'à 3,3 %.

Jusqu'à 1,5 trillion de yuans (220 milliards de dollars) de prêts hypothécaires sont liés à des projets résidentiels inachevés en Chine, a déclaré ANZ dans un rapport. Cela pourrait être menacé si la protestation des acheteurs de maisons, actuellement concentrée sur les villes du centre de la Chine, s'élargit.

Les promoteurs impliqués dans ces projets inachevés comprennent China Evergrande Group et Sinic Holdings, à court de liquidités, selon les analystes et les rapports des médias.

Evergrande a refusé de commenter. Sinic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les autorités chinoises ont tenu des réunions d'urgence avec les banques après s'être alarmées du fait qu'un nombre croissant d'acheteurs de maisons refusent de payer les hypothèques sur des projets bloqués, a rapporté Bloomberg jeudi, citant des personnes familières avec la question.

"La principale inquiétude est de savoir si cette rebuffade se propage trop rapidement et si d'autres acheteurs de maisons suivent le mouvement uniquement parce que leurs projets avancent lentement, ou simplement en raison de perspectives pessimistes pour le secteur immobilier", a déclaré Shujin Chen, analyste des actions chez Jefferies.

Bien que les banques possèdent les appartements pré-vendus comme garantie, elles risquent de subir une perte, car les actifs ne sont pas achevés. Attendre l'achèvement des travaux pourrait exposer les banques à un risque de baisse substantielle de la valeur des biens immobiliers.

"Il est difficile de vendre les appartements dans les conditions actuelles du marché. De plus, s'il y a une vague massive de ventes aux enchères de logements, les prix s'effondreront", a déclaré Xiaoxi Zhang, analyste financier du groupe de recherche chinois Gavekal Dragonomics.

Un gestionnaire de fonds a également déclaré que les banques ne récupéreraient aucun capital si elles saisissaient des actifs non achevés.

"Cela va anéantir la moitié des fonds propres existants des banques ; c'est pire que les subprimes", a-t-il déclaré, en référence à la crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis qui a débuté en 2007. Le gestionnaire de fonds a demandé à ne pas être nommé, en raison de la sensibilité de la question.

Les quatre grandes banques d'État, ainsi que la Postal Savings Bank of China, la China Merchants Bank et la Industrial Bank, sont les institutions financières les plus exposées aux prêts hypothécaires, selon Jefferies.

Les banques dont l'Agricultural Bank of China, la China Construction Bank et l'Industrial Bank ont déclaré jeudi que leurs livres d'hypothèques liées à des projets immobiliers inachevés ou retardés étaient relativement petits et que le risque était contrôlable.

L'Industrial and Commercial Bank of China Ltd, la Bank of China, la Postal Savings Bank of China et China Merchants n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les participants au marché des actions ont déclaré que les autorités devraient intervenir rapidement pour résoudre la crise, car les promoteurs immobiliers en difficulté seraient probablement incapables de reprendre la construction à court terme en raison de leur manque de liquidités.

"La stabilité sociale et la stabilité financière seront toutes deux menacées dans le pire des cas", a déclaré Zhang de Gavekal Dragonomics.

(1 $ = 6,7332 yuan renminbi chinois)