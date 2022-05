Les manifestations soudanaises reprennent alors que les efforts pour un accord politique s'essoufflent.

Des milliers de personnes ont marché en direction du palais présidentiel de Khartoum sous des températures élevées et une forte présence sécuritaire, dans la première grande manifestation depuis le mois de jeûne du Ramadan et la plus grande participation depuis plusieurs semaines.

On pouvait entendre la foule dans la capitale - et d'autres filmées dans d'autres villes sur les médias sociaux - scander "Tuez-nous, nous n'avons pas peur" et "Le gouvernement du peuple est civil".

Le Soudan est en pleine mutation politique depuis que des mois de manifestations de masse ont poussé l'armée à renverser l'ancien président Omar el-Béchir en avril 2019.

Après d'autres rassemblements, l'armée a accepté de partager le pouvoir avec des groupes civils, mais elle a repris le pouvoir lors d'un coup d'État en octobre 2021.

Depuis lors, les partis civils, y compris les comités de résistance qui organisent les manifestations, ont rejeté toute négociation avec l'armée. Les chefs militaires se sont tournés vers les factions proches de Bashir pour tenter de construire une base politique.

Les pourparlers organisés par les Nations Unies et l'Union africaine, qui devaient être lancés cette semaine, ont trébuché, au milieu de vives critiques de la part de certaines parties de l'armée et de la société civile.

Les comités de résistance de Khartoum ont signé mercredi une charte exposant leur vision de la fin du régime militaire, invitant les partis politiques à s'y joindre.

"Après la signature de la charte, nous sommes plus optimistes", a déclaré Ahmed Fathalrahman, un manifestant de 38 ans.

Au début de la manifestation, un témoin de Reuters a vu un déploiement important de l'armée, de la police et des Forces centrales de réserve - contre lesquelles les États-Unis ont imposé des sanctions en mars - le long du parcours de la manifestation et dans les zones résidentielles.

Au moins 95 personnes ont été tuées dans les manifestations depuis le coup d'État, et des milliers ont été blessées, selon les médecins. Des avocats affirment que des dizaines de prisonniers politiques sont toujours en détention.

Les dirigeants militaires affirment que les décès feront l'objet d'une enquête, que les personnes détenues font face à des accusations criminelles et que le coup d'État était un correctif aux luttes politiques intestines.