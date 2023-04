Block 1 : Les actualités essentielles

MicroStrategy continue d’accumuler des bitcoins

MicroStrategy a acheté 1 045 bitcoins supplémentaires, portant son trésor total à 140 000 BTC pour un prix d'achat global de 4,17 milliards de dollars. Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, a salué cet achat, qui est presque devenu un rituel mensuel pour l'entreprise. La société continue sa progression en étant complètement corrélée à l’évolution du cours du bitcoin, avec une augmentation de 105 % du cours de l'action depuis le début de l'année.

La Banque de France serre la vis sur la finance décentralisée (DeFi)

La Banque de France souhaite réguler la finance décentralisée (DeFi) en imposant un KYC (Know Your Customer) obligatoire pour tous les intermédiaires et interfaces web interagissant avec la DeFi. Elle envisage d'élargir la réglementation européenne MiCA (Markets in Crypto-Assets) à ces acteurs. Cette régulation viserait à réduire les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Si appliquée, cette mesure mettrait fin au pseudonymat dans la DeFi. La proposition révèle la volonté de la Banque de France de surveiller les transactions des utilisateurs sur son territoire.

Ralph Lauren s’ouvre aux cryptomonnaies

Ralph Lauren accepte désormais le bitcoin, l'ether et le matic comme moyen de paiement dans un nouveau magasin à Miami. Pour marquer l'événement, la marque a distribué 3 000 NFT en partenariat avec la communauté Web3 de Poolsuite et a créé une collection d'accessoires virtuels pour les détenteurs de NFT Grand Leisure. Ce mouvement reflète, une fois de plus, l'intérêt croissant des marques de luxe pour les cryptomonnaies, les NFT et les métavers. La banque Morgan Stanley prévoit un revenu supplémentaire de 50 milliards de dollars pour les marques de mode et de luxe d'ici 2030 grâce à ces technologies. Les marques de prêt-à-porter et de maroquinerie sont particulièrement bien positionnées pour profiter de ce marché numérique en expansion.

Le whitepaper de Bitcoin sur chaque Mac d’Apple

Andy Baio, ancien directeur technique de Kickstarter, a découvert que le whitepaper du Bitcoin est présent sur tous les Mac depuis 2018. Le document est caché en tant que document de test pour un programme appelé "Virtual Scanner II". il suffit de taper la ligne de commande suivante pour le faire apparaître sur Mac :



open/System/Library/ImageCapture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Res

ources/simpledoc.pdf



L'hypothèse la plus probable est qu'un développeur amateur de cryptomonnaies ait ajouté le PDF du whitepaper en tant que document de test. Le mystère demeure et la personne responsable de cet ajout discret chez Apple ne s'est pas exprimée.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Elon Musk, anciennement l'homme le plus riche du monde et seigneur des mèmes à temps partiel, a troqué le logo emblématique de l'oiseau bleu de Twitter contre la mascotte canine de dogecoin pendant 72h, ce qui a donné lieu à un coup de théâtre inattendu. Le dogecoin, qui n'était au départ qu'une plaisanterie, a connu périodiquement des ascensions fulgurantes qui étaient principalement alimentées par les tweets mimétiques et l'engagement de M. Musk.

Au milieu des rires et du chaos, des rumeurs circulent selon lesquelles Musk pourrait intégrer un système de paiement permanent en dogecoin sur Twitter, une plateforme qu'il a acquise pour la coquette somme de 43 milliards de dollars. Et ce, malgré les fonctions de paiement existantes de Twitter utilisant le dollar américain et Bitcoin Lightning, qui, reconnaissons-le, accumulent la poussière numérique.

Les fluctuations du cours du dogecoin semblent danser au rythme des tweets et des manigances de Musk. Par exemple, ces derniers mois, il a annoncé que Tesla, son empire de voitures électriques, accepterait les paiements en dogecoins et a fait part de son ambitieux projet de lancer des dogecoins dans l'espace via un satellite de SpaceX. Selon le site d'information crypto-sceptique Protos, la trentaine de tweets de Musk a fait grimper le cours du dogecoin de 4,5 % en moyenne après chaque publication, ce qui est digne d'un mème.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Musk détiendrait une part importante de dogecoin, bien que le chiffre réel reste entouré de mystère. Des investisseurs de New York, peut-être peu amusés par les frasques de Musk, ont intenté un procès pour racket à son encontre, accusant le milliardaire de manipuler les prix du dogecoin à des fins d'enrichissement personnel. La preuve ? Une collection de tweets de Musk et une apparition au Saturday Night Live. L'équipe juridique de Musk demande toutefois le rejet de la plainte, arguant que ses déclarations sont tout simplement trop vagues et remplies de mèmes pour être considérées comme une fraude.

Si dogecoin a commencé par être une blague et a même été rejeté par l'un de ses cofondateurs, les événements récents ont donné un nouveau souffle au projet. Après avoir langui dans le purgatoire des mèmes avec une base de code obsolète, dogecoin a trouvé un second souffle lorsque Musk lui a apporté son soutien. Les développeurs prévoient maintenant non seulement de développer le dogecoin, mais aussi de lui donner un nouveau visage, en faisant passer le réseau à un système de preuve d'enjeu comme Ethereum et en repositionnant dogecoin en tant que véritable solution de paiement en ligne. Les développeurs ont laissé entendre que Musk, alias le Top Doge, s'est même joint aux appels de développement, défendant les capacités uniques de dogecoin pour les micropaiements.

Reste à savoir si une base de code remaniée et le soutien de l'un des connaisseurs de mèmes les plus influents au monde peuvent catapulter le dogecoin vers l'adoption par le grand public.

En réalité, le sentiment général autour des cryptomonnaies s'est dégradé depuis l'effondrement de FTX, et beaucoup souffrent de la lassitude de Musk en raison de sa saturation dans les médias. Son leadership sur Twitter a provoqué un chaos interne, érodant le soutien de sa base d'actionnaires de Tesla et de passionnés de la cryptosphère. On peut donc se demander si la destruction créative de Musk, alimentée par des mèmes, ne fait pas plus de mal que de bien.

En attendant, le mélange unique d'humour, de spéculation et d'imprévisibilité de l'influence de Musk sur le marché continue de captiver le monde des cryptomonnaies. Alors que la mascotte canine souriait sur le bouton d'accueil de Twitter pendant trois jours, les détenteurs de la crypto-mème se délectent de la lumière des projecteurs et apprécient le rebond du cours. Le cours a grimpé de 36% en seulement deux heures mais a depuis reperdu plus de 18%.

Wouaf Wouaf

Ce n'est peut-être pas l'époque glorieuse du "Dogecoin to the moon- Dogecoin sur la lune" de 2021, mais cela offre une tranche de crypto-mème comique parmi les titres plus dramatiques qui dominent la sphère crypto.

Imaginez un instant cette situation : une salle remplie de cryptomonnaies en proie à des accusations criminelles, des faillites, des citations à comparaître et des mesures d'application de la loi de la part des régulateurs américains. Au milieu de ce chaos, Elon, confortablement installé avec le chien dogecoin sur ses genoux, sourit et dit : "Tout va bien".

Bien sûr, la situation fait froncer les sourcils et suscite des questions sur ce que les vieux amis de Musk à la Securities and Exchange Commission ou d'autres régulateurs fédéraux penseront de lui, qui semble avoir déclenché un rallye en plaçant leur logo sur la page d'accueil d'un grand site de médias sociaux dont il est le propriétaire. La confusion ne fait que s'intensifier au milieu des signaux contradictoires envoyés par les autorités fédérales concernant les jetons qui sont considérés comme des titres réglementés par la SEC et ceux qui sont considérés comme des marchandises ou des produits dérivés supervisés par la CFTC.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

Binance et Coinbase ont été entraînés dans une guerre de territoire réglementaire (Wired, en anglais)

Ce que dit le procès américain de Binance sur l’avenir de la réglementation des cryptomonnaies (The Conversation, en anglais)