Les manipulations d'émissions chez VW concernaient aussi les véhicules essence, rapporte le Bild

Contacté par Reuters, un porte-parole de Volkswagen, la maison-mère d'Audi et de Porsche, a déclaré qu'il ne ferait pas de commentaire sur des enquêtes en cours.

Selon Bild, qui cite des documents internes et des dépositions de témoins, les boîtes de vitesse et les logiciels équipant certains véhicules essence pouvaient être manipulés de sorte de baisser artificiellement les résultats des tests d'émissions de CO2 et de consommation de carburant.

Ce développement, s'il est confirmé, pourrait faire entrer dans une dimension nouvelle le scandale des émissions, qui a coûté 27 milliards d'euros d'amendes et de pénalités au groupe automobile pour manipulation systématique des tests d'émissions de ses modèles diesel.

Cela dit, Volkswagen a admis en 2015 que quelque 36.000 véhicules à essence contrôlés par un organisme neutre avaient montré des variations mineures par rapport aux résultats attendus. Le constructeur allemand n'avait pas été mis en demeure d'apporter des changements techniques sur ces voitures.

Bild ne précise pas s'il s'agit d'une nouvelle affaire, ou s'il s'agit de ces mêmes véhicules.

(Ed Taylor; Henri-Pierre André pour le service français)