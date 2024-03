Les cours du soja au Chicago Board of Trade (CBOT) ont légèrement augmenté jeudi, de même que ceux du maïs et du blé, les opérateurs se préparant à recevoir les rapports trimestriels du gouvernement américain sur les stocks de céréales et les intentions d'ensemencement, attendus plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) avait augmenté de 0,1% à 11,93-1/2 dollars le boisseau à 0033 GMT, tandis que le blé CBOT était en hausse de 0,2% à 5,48-1/2 dollars le boisseau et le maïs a grimpé de 0,1% à 4,27-1/4 dollars le boisseau.

* L'offre abondante a poussé les trois contrats cette année à leurs niveaux les plus bas depuis 2020 et les spéculateurs parient sur de nouvelles baisses.

* Le soja est tombé à 11,29 dollars en février, son niveau le plus bas depuis novembre 2020, le maïs a plongé à 4,04 dollars en février, également son niveau le plus bas depuis novembre 2020, et le blé a atteint 5,24 dollars en mars, son niveau le plus bas depuis août 2020.

* Le dollar américain s'est également renforcé en 2024, rendant les produits agricoles américains moins attrayants pour les importateurs.

* Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) publiera des rapports sur les plantations prospectives et les stocks trimestriels de céréales à midi EDT (1600 GMT).

* Les analystes s'attendent à ce que les données de l'USDA montrent que les stocks américains de soja, de maïs et de blé étaient plus élevés au 1er mars qu'un an plus tôt.

* Ils prévoient également que les plantations de maïs et de blé aux États-Unis diminueront par rapport aux niveaux de 2023 cette année et que les plantations de soja augmenteront.

* Cependant, les rapports de l'USDA sur les stocks et les surfaces cultivées présentent toujours des risques de volatilité pour les marchés céréaliers, car les résultats sont souvent imprévisibles.

* L'USDA publiera également jeudi les données sur les ventes à l'exportation de céréales américaines pour la semaine qui s'est achevée le 21 mars.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de maïs et de soja au CBOT mais acheteurs de blé mercredi, selon les négociants.

* Par ailleurs, la société de conseil en agroalimentaire Agroconsult a déclaré que le Brésil produirait 156,5 millions de tonnes métriques de soja cette année, augmentant son estimation après avoir étudié les champs à l'échelle nationale.

* Cette prévision se situe dans le haut de la fourchette. L'agence nationale des cultures Conab a prévu ce mois-ci une récolte de 146,9 millions de tonnes, tandis que le ministère américain de l'agriculture (USDA) a estimé la production à 155 millions de tonnes.

* En Argentine, le temps sec dans les principales régions agricoles au cours de la semaine prochaine favorisera le début des récoltes de soja et de maïs après les fortes pluies récentes, a déclaré la Bourse des céréales de Buenos Aires.

* En Europe, les ambassadeurs des pays de l'UE sont parvenus à un accord révisé pour étendre les importations alimentaires sans droits de douane en provenance d'Ukraine.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les marchés boursiers mondiaux ont progressé prudemment mercredi, menés par un rallye précoce des actions japonaises alors que le yen a chuté à son plus bas niveau depuis 1990, suscitant des craintes d'intervention, tandis que les rendements de référence du Trésor américain ont chuté après une forte vente aux enchères de billets à sept ans.