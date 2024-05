Les cours du blé et du maïs à Chicago ont chuté vendredi, les informations sur les pluies bénéfiques en Russie et les prises de bénéfices ayant fait chuter les prix du blé, entraînant également des ventes de maïs.

Les prévisions d'une récolte de blé russe plus faible en raison de la sécheresse persistante et du gel ont poussé les prix à un plus haut de 10 mois de 7,20 dollars le boisseau cette semaine. Mais vendredi, les négociants étaient moins inquiets quant à l'ampleur du soulagement que les pluies bienvenues pourraient apporter à la récolte du pays, selon les analystes.

"L'histoire du blé russe suit son cours et il faudra un nouvel élément pour maintenir l'élan", a déclaré Brian Splitt, cofondateur de la société de marketing et de conseil AgMarket. "Les conditions météorologiques ne peuvent rester haussières que pendant un certain temps.

Le blé de juillet CBOT a perdu 11-3/4 cents pour s'établir à 6,81 dollars le boisseau.

Pour la semaine, le contrat à terme de maïs le plus actif sur un graphique continu a terminé en baisse de 3,98 %, la plus forte baisse en pourcentage depuis juillet dernier, plombé par les prix du blé et par l'ajustement des positions des négociants à la fin du mois.

Le contrat CBOT pour le maïs de juillet s'est établi en baisse de 2-1/2 cents à 4,46-1/4 dollars le boisseau.

Les cours du soja ont également baissé, les investisseurs ayant ajusté leurs positions en fin de mois. Les ventes hebdomadaires de céréales à l'exportation ont baissé conformément aux attentes des négociants et les données sur l'inflation américaine n'ont pas montré de signes inquiétants d'un nouvel élan à la hausse le mois dernier.

Les contrats à terme CBOT sur le soja en juillet se sont établis en baisse de 4-3/4 cents à 12,05 dollars le boisseau.

Les agriculteurs américains ont fait des progrès constants dans la plantation du maïs et du soja entre les averses et la pluie pourrait aider à la croissance précoce des cultures de cette année.

Toutefois, les prévisions d'un été chaud record et d'autres risques météorologiques pourraient soutenir les prix à terme du maïs et du soja, selon les négociants.

Les ventes rapides de soja en provenance d'Argentine ont également pesé sur les cours du soja à Chicago. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago. Reportage complémentaire de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Rashmi Aich, Kirsten Donovan et Rod Nickel)