Les marchés actions devraient continuer leur progression (Edram)

Benjamin Melman, CIO Edmond de Rothschild Asset Management (Edram), maintient ses expositions sur les marchés actions, considérant que beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées. L’expert avait indiqué il y a quelques semaines qu’il anticipait une remontée de la volatilité liée à la question de la normalisation de la politique monétaire américaine mais que dans un contexte de croissance forte, les marchés actions devraient continuer de progresser, d’autant plus que les attentes en matière d’augmentation des bénéfices sont relativement modestes.



Alors que certains grands pays programment la levée des mesures sanitaires et que la question du pic de l'épidémie est posée, Benjamin Melman est encore plus convaincu de ce scénario.



En revanche, il n'est pas persuadé qu'il est déjà temps de renforcer le risque dans les portefeuilles.

Face aux mesures d'assouplissements de la politique économique chinoise et au regard d'indicateurs attestant une légère reprise en Chine, l'expert augmente ses expositions sur les actions chinoises.



Il s'agit d'une stratégie tactique car beaucoup d'incertitudes perdurent, notamment la durabilité de la politique " zéro Covid " comme l'intrusion des doctrines politiques dans la marche des affaires, mais Benjamin Melman estime que la Chine, en étant le seul pays à pouvoir se permettre le luxe de relâcher sa politique économique, offre un potentiel de diversification.



En contrepartie, l'expert a réduit ses expositions sur le crédit Investment Grade ainsi que sur le marché du High Yield américain, considérant que le marché du crédit sera le plus sensible à la problématique du tarissement de la liquidité mondiale.