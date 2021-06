Les marchés actions européens pourraient poursuivre leur progression, estime AXA IM

Au cours des prochaines semaines, même si les marchés semblent avoir temporairement écarté le risque inflationniste, celui-ci restera néanmoins un point d'attention de la part des investisseurs, estime Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. La perception d'une inflexion des politiques monétaires accommodantes constituerait, à n'en pas douter, un facteur d'ajustement important. En attendant, les marchés actions européens pourraient poursuivre leur progression, portés par une croissance économique attendue à des niveaux record pour le deuxième trimestre.



Toutefois, compte tenu d'un effet de base moins favorable au troisième trimestre, les investisseurs pourraient commencer à faire preuve d'un peu plus de retenue, tempère le professionnel.



AXA IM continue d'être sélectif dans son choix de valeurs et privilégie toujours les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie, selon le gérant, de la capacité à générer des résultats et verser des dividendes dans la durée.



Plus que jamais, AXA IM cherche également à maintenir une bonne diversification afin de pouvoir faire face à un éventuel changement brutal de scénario macroéconomique.