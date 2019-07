Les marchés actions ne semblent pas trop risqués, estime Cholet Dupont

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Un mois de correction aura suffi pour digérer la hausse que les marchés avaient enregistrée en 4 mois et leur permettre de repartir de plus belle vers de nouveaux sommets, en tout cas pour les actions américaines et européennes, les emprunts d'Etat et les obligations privées, commente Vincent Guenzi, directeur de la Stratégie d’Investissement chez Cholet Dupont. Les revalorisations de ces marchés au 1er semestre sont les plus fortes constatées en six mois depuis 2008. Que peut-on attendre de la trêve USA/Chine finalement annoncée au G20 ? Quels sont les autres points à surveiller cet été ?Les marchés actions, malgré leur progression, ne lui semblent pas trop risqués mais le potentiel d'appréciation supplémentaire est limité à court terme. Par ailleurs, Cholet Dupont est préoccupé par l'évolution des taux longs qui lui semblent trop bas.En juillet, comme le mois dernier, le gérant reste donc raisonnablement prudent à court terme. Son exposition légèrement sous-investie lui permet d'être relativement serein et confiant pour les prochains trimestres.