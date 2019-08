Bourse de Paris : Les marchés actions toujours dans le brouillard

Les gros titres de la presse financière américaine de la nuit tournent autour de Steven Mnuchin, qui a accordé un entretien à l'Agence Bloomberg. Le Secrétaire américain au Trésor y révèle notamment que l'administration américaine planche à nouveau sur des obligations à échéance très éloignée, notamment 50 voire 100 ans. Une hypothèse étudiée "très sérieusement" mais qui n'a, assure Mnuchin, aucun rapport avec la baisse des rendements plus courts actuellement à l'œuvre. Le rendement des obligations d'Etat américaines à 30 ans a reculé jusqu'à 1,905% hier, ce qui aurait contribué, aux dires des spécialistes, à soutenir la hausse de Wall Street : sur ce niveau, le rendement moyen des dividendes du S&P500 est supérieur.

Steven Mnuchin a aussi profité de l'occasion pour envoyer d'autres messages, notamment sur les devises. Une intervention sur le dollar n'est pas à l'ordre du jour, du moins pour l'instant, a-t-il expliqué. Mais s'il fallait en passer par là, une action serait plus efficace en coordination avec "des alliés des Etats-Unis" et le concours de la Fed. Quant aux discussions commerciales avec la Chine, elles continuent. Mais Mnuchin a refusé de confirmer qu'une rencontre physique aura lieu en septembre, ainsi que cela avait été planifié, ce qui a tendance à peser sur les indicateurs avancés aux Etats-Unis ce matin.

En Europe, l'Italie devrait se doter d'un nouveau gouvernement de coalition, après que le M5S et le Parti démocratique se furent entendus. Le pari de Matteo Salvini est, pour l'instant, perdu. Au Royaume-Uni, la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'à la mi-octobre a créé un nouveau séisme politique, complexifiant une situation déjà inédite.

L'attentisme domine donc ce matin, comme depuis le début de la semaine. En ajoutant les commentaires de Mnuchin sur les relations avec la Chine, les indicateurs avancés européens sont légèrement teintés de rouge

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Les dépenses de consommation françaises et le PIB de l'hexagone au second trimestre (8h45) lanceront la journée en Europe, avant à 9h55 les chiffres de l'emploi en Allemagne puis l'inflation préliminaire allemande (14h00). Aux Etats-Unis, nouvelle estimation du PIB du second trimestre, dernière balance commerciale et inscriptions hebdomadaires au chômage sont en vue à 14h30, avant à 16h00 les chiffres de l'immobilier ancien.L'euro est légèrement remonté cette nuit à 1,1083 USD, comme l'once d'or, à 1544 USD. Le pétrole est à l'inverse baissier, avec un WTI qui cote 55,55 USD et un Brent qui se négocie 60,12 USD, en retrait d'environ 0,5%. Le rendement de l'obligation d'État américaine atteint 1,453% sur 10 ans, en baisse. Le Bitcoin est repassé sous la barre des 10 000 USD, précisément à 9 610 USD ce matin.