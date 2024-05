Les marchés financiers argentins ont chuté mardi après que le président libertaire Javier Milei, en tournée technologique aux États-Unis, a remanié son cabinet, limogeant son chef de cabinet et intégrant l'architecte du principal programme de réformes économiques de son gouvernement.

Les marchés financiers, qui se sont fortement redressés depuis l'entrée en fonction de Milei en décembre, ont vu les obligations baisser d'environ 1 % et l'indice boursier S&P Merval perdre environ 1,5 %, alors que les investisseurs digéraient le premier grand remaniement gouvernemental.

Lundi soir, Milei a limogé son chef de cabinet Nicolas Posse et l'a remplacé par l'actuel ministre de l'intérieur Guillermo Francos, considéré comme un homme plus ouvert et plus agressif, ce qui est essentiel car le principal paquet de réformes de Milei est bloqué au Congrès.

"La nomination de Francos est une ouverture politique bienvenue, il est fort en dialogue, ce qui manquait à Posse", a déclaré mardi un trader financier privé de la banque locale Macro, citant la nécessité d'obtenir des résultats sur les réformes de Milei pour stimuler le sentiment.

"Le marché a besoin que des lois soient publiées pour commencer à déréglementer l'économie une fois pour toutes.

Milei va également intégrer l'économiste Federico Sturzenegger dans un nouveau ministère axé sur la déréglementation économique, a annoncé le nouveau chef de cabinet Francos lors d'une conférence de presse, afin de tenter de soutenir le paquet de réformes actuellement en cours d'examen au Sénat.

L'analyste politique argentin Juan Mayol a déclaré que la nomination de M. Francos était une mesure audacieuse pour M. Milei, un économiste et un ancien commentateur de télévision sans grande expérience politique qui a remporté une élection surprise l'année dernière en promettant de réduire les dépenses excessives de l'État afin de remédier à un profond déficit budgétaire et de faire baisser l'inflation à trois chiffres.

"Il est l'opposé complémentaire de Milei", a déclaré M. Mayol, faisant référence au sens politique de M. Francos par rapport au sens du spectacle de M. Milei. Milei a récemment chanté dans un concert de rock, il a régulièrement voyagé à l'étranger et a tissé des liens avec des personnalités internationales telles que le milliardaire Elon Musk.

Dans des commentaires radiophoniques, M. Francos a déclaré qu'il avait été chargé de gérer la jonglerie politique nécessaire au gouvernement pour faire passer des lois, un défi car M. Milei ne contrôle qu'une petite minorité au Congrès et s'appuie sur la conquête d'alliés.

"Le président n'a pas une relation facile avec la politique parce qu'il ne comprend pas les politiciens", a déclaré M. Francos, faisant ainsi allusion aux critiques régulières de M. Milei à l'égard de l'élite politique.

"Il a cherché en moi quelqu'un pour faciliter ce dialogue, et maintenant il cherche cette conjonction de tâches. Il m'a confié cette responsabilité et j'espère la mener à bien. (Reportage de Jorge Otaola et Lucila Sigal ; Rédaction d'Adam Jourdan et Leslie Adler)