Les marchés boursiers asiatiques ont été majoritairement en baisse mardi, mais le dollar s'est envolé, les investisseurs ayant digéré la faiblesse des données commerciales chinoises avant les chiffres clés de l'inflation en Chine et aux États-Unis prévus plus tard dans la semaine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 0,7 %, après que les actions américaines aient terminé la session précédente avec de légers gains. L'indice est en baisse de 2,9 % depuis le début du mois.

Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme de la région Euro Stoxx 50 étaient en baisse de 0,11 % à 4 352, les contrats à terme du DAX allemand étaient en baisse de 0,08 % à 15 998, et les contrats à terme du FTSE étaient en baisse de 0,13 % à 7 530.

Les contrats à terme sur les actions américaines, le S&P 500 e-minis, étaient en baisse de 0,21 % à 4 528,3.

Les données ont montré que les importations chinoises se sont contractées de 12,4% en juillet, manquant les prévisions d'une baisse de 5%, tandis que les exportations ont chuté de 14,5%, par rapport à une baisse de 12,5% prévue par les économistes.

Le yuan offshore est tombé à un plus bas de plus de deux semaines de 7,2334 pour un dollar, tandis que son homologue onshore a également atteint un plus bas de plus de deux semaines de 7,2223 pour un dollar.

L'Aussie s'est affaibli de 0,38% à 0,6549 $, tandis que le kiwi a glissé de 0,55% à 0,60735 $.

Le dollar a progressé de 0,46% contre le yen à 143,15. Il est encore loin de son plus haut niveau de l'année (145,07) atteint le 30 juin.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 4,0442% par rapport à la clôture américaine de 4,078% lundi. Le rendement à deux ans, qui augmente avec les attentes des traders concernant la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a atteint 4,7598% par rapport à la clôture américaine de 4,758%.

La monnaie unique européenne était en baisse de 0,1 % sur la journée à 1,1002 $, tandis que l'indice du dollar, qui suit le billet vert contre un panier de devises des principaux partenaires commerciaux, était en hausse à 102,24.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a commencé à regagner un peu de terrain perdu plus tôt dans la journée, mais il était toujours en baisse de 1,26% après avoir ouvert dans le rouge de 1,73%.

Le sentiment a rebondi en Chine, l'indice CSI300 étant devenu positif, en hausse de 0,07 % après avoir initialement perdu 0,54 %.

Les actions australiennes étaient en hausse de 0,15 %, tandis que l'indice boursier japonais Nikkei a augmenté de 0,29 % après avoir progressé de près de 0,8 %.

Les investisseurs mondiaux attendent avec impatience les chiffres de l'inflation en Chine mercredi et aux États-Unis jeudi, s'attendant à ce qu'ils révèlent des différences marquées dans l'évolution des prix dans les deux plus grandes économies du monde.

L'inflation américaine s'est légèrement accélérée en juillet pour atteindre un taux annuel de 3,3 %, tandis que le taux de base est resté inchangé à 4,8 %, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes. ANZ prévoit que l'indice des prix à la consommation de juillet en Chine s'établira à moins 0,4 % en glissement annuel.

"L'inflation en Chine a été assez faible, mais c'est parce que la croissance économique a ralenti et n'a pas répondu aux attentes", a déclaré Wei Li, gestionnaire de portefeuille multi-actifs de BNP Paribas Asset Management.

"L'inflation devrait commencer à se redresser lorsque la croissance le fera et nous nous attendons à ce que cela se produise au cours du second semestre.

La perspective d'une relance économique de la part du gouvernement central chinois pour revigorer une économie en perte de vitesse est toujours envisagée par les investisseurs. Des mesures mineures visant à aider les marchés immobiliers ont été prises au cours des deux dernières semaines, mais aucune mesure de relance générale n'a été annoncée.

"Dans l'attente de signes inquiétants de déflation, les marchés sont partagés entre la morosité économique et l'espoir d'un stimulus retentissant qui devrait relancer la croissance chinoise", ont déclaré les économistes de Mizuho.

"Nous ne sommes toutefois pas convaincus que les efforts de relance de Pékin permettront de faire décoller l'économie encore en difficulté.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,21 % pour atteindre 82,11 dollars le baril. Le pétrole Brent a atteint 85,46 dollars le baril.

L'or a légèrement baissé avec un prix au comptant de 1934,1667 dollars l'once.