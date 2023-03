Les marchés asiatiques ont prolongé la hausse des risques à Wall street vendredi pour mettre fin à une semaine tumultueuse qui a vu une crise bancaire en gestation faire plonger les rendements obligataires tandis que les participants au marché ont fortement réduit les attentes concernant les futures hausses de taux d'intérêt dans les économies occidentales.

La nuit dernière, la Banque centrale européenne (BCE) a procédé à une hausse des taux de 50 points de base pour lutter contre l'inflation, conformément aux prévisions maintes fois répétées. Le sentiment a été renforcé par le soutien massif de la Banque nationale suisse au Credit Suisse Group AG, qui a fait grimper les actions du créancier en difficulté de 20 %.

En outre, 11 banques américaines, dont JPMorgan Chase & Co, vont déposer jusqu'à 30 milliards de dollars dans la First Republic Bank. Les investisseurs ont salué cette initiative en faisant grimper les actions du créancier en difficulté de 10 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,9 % vendredi, effaçant les pertes subies cette semaine. Le Nikkei japonais a grimpé de 0,5 %.

Les valeurs sûres chinoises ont augmenté de 0,8 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,2 %.

Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,1 % et les contrats à terme du Nasdaq sont restés stables après que les principaux indices boursiers américains se soient fortement redressés en raison de l'atténuation des craintes d'une crise bancaire mondiale.

Pendant ce temps, les banquiers centraux mondiaux ont présenté jeudi ce que les observateurs du marché ont interprété comme un effort émergent pour protéger les augmentations de taux nécessaires pour lutter contre l'inflation des efforts distincts pour calmer les inquiétudes concernant la stabilité financière.

"La BCE tente de tracer des lignes claires entre sa lutte contre l'inflation et sa mission de maintien de la stabilité financière. C'est un thème que d'autres banques centrales sont susceptibles de reprendre à leur compte", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez TD Securities.

"Il est rare que des turbulences financières émergent dans un contexte d'inflation aussi élevée, et si le resserrement des conditions financières arrive en temps utile pour les banques centrales qui luttent contre l'inflation, il est peu probable qu'elles croient que le resserrement des conditions financières suffira à lui seul à ramener l'inflation à son niveau cible."

Après avoir relevé ses taux comme indiqué, la BCE s'est abstenue de donner des indications sur les futures hausses de taux. Les contrats à terme Euribor ont pleinement intégré une hausse d'un quart de point à 3,25 % lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la BCE et la possibilité d'une autre hausse.

Les marchés recommencent également à anticiper massivement une nouvelle hausse de 25 points de base de la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de la semaine prochaine, bien qu'il y ait 20 % de chances que la Fed fasse une pause.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont continué à augmenter vendredi, gagnant 8 points de base à 4,2137 % et s'éloignant d'un plus bas de six mois de 3,7200 % atteint en début de semaine. Les rendements se sont toutefois dirigés vers la plus forte baisse hebdomadaire depuis février 2020, lorsque les marchés ont été plongés dans le chaos par la peur du COVID-19.

Les rendements à dix ans étaient stables à 3,5789 % vendredi et se dirigeaient vers une baisse hebdomadaire de 11 points de base.

Le dollar américain et le yen japonais ont inversé certains de leurs flux de valeurs refuges. Le Dollar Index s'est maintenu à 104,38, après avoir baissé de 0,3% durant la nuit, tandis que le Yen s'est éloigné d'un plus haut d'un mois à 133,47 pour un dollar.

L'euro s'est stabilisé à 1,0615 dollar, après avoir été stimulé par la hausse d'un demi-point de la BCE au cours de la nuit.

"La semaine dernière a fourni un rappel malvenu de la fragilité inhérente des systèmes bancaires, ont déclaré les analystes de Capital Economics dans une note aux clients.

"Il y a encore beaucoup d'incertitude. La question clé est de savoir si cet épisode est une nouvelle période de volatilité relativement brève qui se résorbera rapidement, ou les premiers soubresauts d'une crise bancaire majeure. À ce stade, la réponse est inconnue".

Soulignant l'ampleur des tensions dans le système financier, des données ont montré que les banques ont demandé des montants records de liquidités d'urgence à la Réserve fédérale au cours des derniers jours, pulvérisant le record précédent établi lors de la crise financière mondiale.

Les prix du pétrole ont baissé vendredi, mais se dirigeaient vers une chute de 10 % pour la semaine. Le pétrole brut américain a baissé de 0,3 % à 68,15 dollars le baril, tandis que le pétrole brut Brent a également dérapé de 0,3 % à 74,5 dollars le baril.

L'or a légèrement augmenté. L'or au comptant s'échangeait à 1920,69 dollars l'once, se dirigeant vers un gain hebdomadaire de 2,8%.