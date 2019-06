Bourse de Paris : Les marchés attendent leur shoot de Fed

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

La hausse des marchés actions la semaine dernière est assez contre-intuitive. Après tout, la tension est montée d'un cran au Moyen-Orient après les attaques subies par deux pétroliers à proximité du Détroit d'Ormuz, tandis que des manifestations inédites par leur ampleur secouaient Hong Kong, bien décidée à affirmer sa singularité par rapport aux autorités de Pékin. En parallèle, aucun signe de détente, au contraire, n'est apparu dans le bras de fer commercial engagé par les Etats-Unis avec la Chine. Ce cocktail détonant n'a pas contrarié outre-mesure des investisseurs qui attendent… leur shoot de Fed.Car la semaine qui s'ouvre ce matin sera non seulement celle du Salon aéronautique du Bourget, mais surtout celle des banques centrales. La BCE tient son forum annuel à Sintra au Portugal, avec des discours de son président Mario Draghi prévus à 9h00 demain puis à 16h00 mercredi. La Banque du Japon mettra aussi à jour sa politique monétaire après-demain.. Le patron de la banque centrale américaine et les autres banquiers de la Fed rendront leur verdict sur les taux US mercredi à 20h00, avant la tenue d'une conférence de presse à 20h30. Selon l'outil FedWatch du CME, les taux ont 82,5% de chances d'être maintenus à leurs niveaux actuels . Mais la probabilité d'une baisse passe à 84% pour la réunion du 31 juillet, ce qui signifie que le marché anticipe un assouplissement à court terme, et s'attend par conséquent à un discours très "accommodant" de la part de Jerome Powell. Jeudi, c'est la Banque d'Angleterre qui tranchera sur sa politique monétaire, mais sans faire injure à Carney…Alors que l'hypothèse d'une guerre commerciale longue entre la Chine et les Etats-Unis se dessine, les places financières continuent à penser qu'une baisse des taux de la Fed est la solution aux problèmes économiques qui se profilent. A moins que Donald Trump ne soit le remède ultime. "L'économie Trump fait tomber des records et a encore de beaux jours devant elle… Mais si n'importe qui d'autre que moi arrive aux affaires en 2020 (et je connais très bien la concurrence), il y aura un effondrement du marché comme on n'en a jamais vu jusqu'ici", a écrit samedi le Président américain sur Twitter.Le CAC40 a démarré en hausse de 0,09% à 5372 points.Le programme est maigre en ce lundi. Aux Etats-Unis, l'indice d'activité Empire State (14h30) sera suivi de l'indice NAHB des prix immobiliers (16h00).L'euro se négocie 1,1219 USD (+0,04%), tandis que l'once d'or est ferme à 1342 USD. Le pétrole baisse légèrement, à 52,60 USD pour le WTI et à 62,15 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans se redresse à 2,105%. Le Bitcoin a manifestement repris son ascension puisque la cryptomonnaie se traite désormais à 9183 USD, en hausse de 2,3%.