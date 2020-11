Les marchés attendent leur shoot de vaccin et de liquidités

On sent bien que les investisseurs ont encore un peu de mal à s'abandonner totalement aux sirènes des valeurs cycliques et décotées. Et presque autant de mal d'ailleurs à se séparer de leurs chères valeurs technologiques. Personne ne lâche réellement prise pour l'instant, ce qui provoque cet entre-deux un peu bizarre, qui profite malgré tout à quelques dossiers très spéculatifs.

Pictet a peut-être trouvé une solution équilibrée, en bonne institution genevoise qu'elle est. La banque recommande de se positionner sur l'indice S&P500 équipondéré. Une option qui permet de "se diversifier en dehors des mégacapitalisations technologiques qui dominent de plus en plus les indices non pondérés", explique-t-elle. Début septembre, le S&P 500 traditionnel, dopé par ses grosses capitalisations technologiques, affichait une performance supérieure de 12% à celle du S&P 500 équipondéré depuis le 1er janvier. Au 17 novembre, l'écart s'est réduit à 6%. Voilà peut-être le genre de piste à creuser pour ceux qui ne veulent pas se jeter à corps perdu dans l'hôtellerie, les parapétrolières et les foncières commerciales.

Cette annonce du grand gestionnaire de fortune n'est pas anodine : comme pas mal d'autres professionnels de la finance, il voit la pression réglementaire s'accroître sur les stars de la technologie, dont la puissance effraie les exécutifs politiques, y-compris sur les marchés domestiques des entreprises concernées. La pluie d'enquête visant les GAFA aux Etats-Unis ou l'humiliation infligée par Pékin à Ant Group l'illustrent très bien. J'en profite pour faire une réclame pour la dernière vidéo postée hier par mon collègue Xavier Delmas sur la chaîne YouTube de Zonebourse, qui étudie cette problématique pour les Google, Facebook, Apple et autre Amazon.com. Ce passage sous les fourches caudines n'est pas forcément synonyme de crépuscule pour ces entreprises, n'exagérons rien. Mais plutôt la fin d'une situation d'impunité. Et un bon motif pour les investisseurs d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour guérir leur addiction.

Quelques mots de macroéconomie. Les banques centrales sont plus que jamais au cœur de la mécanique de confiance des marchés financiers. Un peu trop même. Par rapport à ce qui s'était passé en 2007/2008, elles ont cette année réagi vigoureusement et de concert dès le début de la pandémie pour éviter le pire. Puis elles ont repassé la main aux gouvernements, qui ont généralement assez bien pris le relais. Avec l'arrivée prochaine des vaccins et les bisbilles sur les plans de relance en Europe et aux Etats-Unis, des voix s'élèvent pour que les banques centrales fassent un ultime effort. L'effort qui permettrait d'éviter le pire entre maintenant et le moment où la vaccination permettra de relancer réellement les économies. Le message est en somme "ce serait idiot que des dommages irréversibles interviennent si près du but". C'est une autre des addictions actuelles du marché.

Enfin, terminons sur le Bitcoin. J'avoue que j'ai toujours été vieux jeu sur les cryptomonnaies, du genre à rater la locomotive, le tender et tous les wagons les uns après les autres. Pour la première fois, je me dis que le Bitcoin est en train de gagner ses galons d'actif à part entière. Pas comme une action ou une obligation mais plutôt quelque chose du genre de l'or. Un actif fini qui est désormais reconnu par des institutionnels (les autres suivront) et qui a par conséquent une valeur plus tangible qu'avant. Peut-être est-ce le moment d'arrêter de laisser passer les wagons.

La situation de préouverture ressemble pas mal à celle de la veille. Les indicateurs avancés sont faiblement baissiers mais les premiers échanges pourraient avoir lieu dans un sens ou dans l'autre.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation britannique d'octobre et les immatriculations de véhicules neufs en Europe sont attendues dès 8h00, avant à 11h00 les données révisées de l'inflation de la zone euro en octobre. Les mises en chantiers & permis de construire d'octobre (14h30) et les stocks de brut (16h30) sont au programme aux Etats-Unis. Ce matin au Japon, les chiffres de la balance commerciale ont dépassé les attentes en octobre.

Toujours peu de mouvements pour la paire euro / dollar à 1,1860 USD. L'once d'or recule à 1876 USD. Le pétrole consolide à 43,62 USD le baril de Brent et à 41,23 USD le baril WTI. La dette américaine à 10 ans affiche un rendement de 0,85 %. Le Bitcoin évolue sur des sommets de trois ans à 17 776 USD.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

En France

Résultats des sociétés

Plastiques du Val-de-Loire : l'équipementier automobile termine son exercice 2019/2020 sur un chiffre d'affaires de 629,2 M€, en contraction de 13,6 %, avec une baisse ramenée à 7,1 % au T4. La marge d'Ebitda devrait ressortir aux environs de 7 % du chiffre d'affaires, contre environ 10 % sur l'exercice précédent. Le management signale que l'exercice a bien démarré en octobre, mais que les nouvelles mesures de restriction perturbent la visibilité. Les perspectives seront détaillées lors de la publication des résultats annuels le 14 décembre prochain.

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats des sociétés

Nio Limited : le "Tesla chinois" a fait progresser de 146% à environ 650 M$ ses revenus automobiles trimestriels et a réduit ses pertes, en livrant 12 206 véhicules sur la période. Le marché réagit négativement avec un titre qui perd 1% hors séance.

Annonces importantes

Les immatriculations européennes de véhicules neufs baissent de 7,8 % en octobre et de 26,8 % sur 10 mois, selon l'ACEA.

La FAA devrait lever aujourd'hui l'interdiction de vol visant le 737MAX de The Boeing Company.

Deutsche Börse rachète la société américaine de conseil aux actionnaires ISS, valorisée 2 Mds€.

LafargeHolcim émet un emprunt "vert" de 850 M€ avec un coupon de 0,5% et une échéance 2021.

Equinor va relever la capacité de production du champ Johan Sverdrup en Mer de Norvège.

Unilever veut devenir un géant de la viande végétale.

Croda rachète Iberchem pour 820 M€.

Nokia, Qualcomm et Elisa atteignent des records de vitesse 5G en Finlande.

Embracer s'offre plusieurs studios.

L'application de trading Robinhood, popularisée par le confinement, songe à entrer en bourse, selon plusieurs sources.

Ça publie aujourd'hui. Nvidia, Lowe's, Target Corporation, The TJX, A.P. Møller – Mærsk, ZTO Express, SSE Plc, NIBE Industrier, Soitec, Royal Unibrew, LDC, Pharmagest…